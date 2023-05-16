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港聞二

感應問題未解 城隧獅隧兩周內推易通行 的士業界憂大亂

【明報專訊】不停車繳費「易通行」於青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）實施逾一周以來，車輛貼偵測錯誤等問題頻生，截至本月14日約1.3萬架次車輛未能偵測收費。運輸署昨公布，城門隧道及獅子山隧道將分別於未來兩個周日，即5月21日及28日實施易通行，駕駛者當日上午5時起可直接駛過收費廣場，毋須停車排隊付款。的士業界稱，收費感應技術問題仍未解決，業界今日會與運輸署到青沙視察，嘗試找出問題，質疑署方急於推展計劃至車流量驚人的城隧和獅隧，或造成更大亂象。

1.3萬次未能偵測 今視察查原因

青沙管制區本月7日實施易通行，不少車輛未能被偵測車輛貼而無法收費，須另行上網或到便利店付款，且接連有車主反映懷疑收費系統出錯，如未曾駛經隧道卻被收費，或錯誤偵測來回行駛而被雙重收費。據運輸署數字，截至14日共約44萬架次車輛通過青沙管制區，約97%偵測到車輛貼，即1.32萬架次未能偵測。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成向本報稱，逾一成的士駛經青沙時車輛貼未能被偵測，業界上周四與運署召開緊急會議，研究感應技術、車輛貼安裝位置及接觸方面須否微調，近日情况雖有改善，但仍有不少車輛貼失效。他透露運輸署今日將與業界到青沙視察，嘗試協助車主找出問題，「是不是玻璃新舊款有落差、（車輛貼）安裝位置、天線位置之類問題」。

吳擔心若未能及時解決問題，城隧和獅隧繁忙時段車流驚人，更易生亂，且的士駛經隧道次數遠超私家車，司機與車主另有分帳問題，萬一須補交費用或罰款更麻煩，「政府這麼有信心（實施），我都無話可說」。

運輸署表示共已發逾71萬張車輛貼，佔全港已領牌車輛約88%，其中約75%已開易通行戶口。的士方面，該署稱已發約1.9萬張車輛貼，全港領牌的士共約1.81萬輛，相信大部分的士已可用易通行，署方與業界保持聯繫，會繼續溝通及提供適當協助。

遣散80收費員 工會稱未見爭拗

至於收費亭員工遣散安排，香港隧道及公路幹線從業員總會主席卓和善表示，兩條隧道均由同一管理公司營運，各有約40名收費員，工會至昨日未收到員工反映有遣散或轉職爭拗，他相信該公司今次會參照將軍澳隧道早前轉免費的經驗，安排員工轉職旗下物業保安員，而城隧較多年長收費員，或會選擇退休。

運輸署提醒，城隧和獅隧一帶交通分別將於實施易通行前一晚11時半及10時，實施臨時交通措施，生效當日凌晨4時半至5時全線封閉，受影響通宵巴士及專線小巴路線須改道。

相關字詞﹕卓和善 吳坤成 獅子山隧道 城門隧道 青沙管制區 易通行

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