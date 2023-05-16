恒地前經理涉收18萬泄招標資料 分包商5人同控串謀 涉9新盤工程

被告蘇淳清，55歲，恒基地產時任高級工程經理；麥鴻藻，66歲，利成泥水工程有限公司股東兼董事；鄭偉成，40歲，景澤發展工程有限公司股東兼董事；鍾耀漢，34歲，景澤職員；周杰，47歲，華高達建材有限公司董事；及陳樂球，67歲，健華工程有限公司顧問。6人被控共4項串謀使代理人接受利益罪名。

蘇淳清案發時任職恒基地產建築部高級工程經理，負責監督分包商的工程，並協助分包工程合約招標。利成、景澤、華高達及健華均為恒基地產的註冊分包商，分別負責泥水、石屎模板、假天花及雜項工程。

蘇淳清於2018年12月至2021年7月期間，串謀同案5名被告，接受多項利益總值約18萬元，以在恒基或其子公司的招標過程中協助該4間分包商。涉案利益為10萬元現金、4部智能電話總值逾46,000元、蘇淳清父親的壽宴值逾9000元、蘇淳清兒子的澳門酒店住宿值約5700元、家俬值約18,000元，以及逾10次按摩服務。

廉署調查發現，蘇涉嫌向同案被告披露恒基10個建築項目多項分包工程合約的內部招標文件，以及最低標價的投標商資料。有關建築項目涉及9個新發展住宅，以及一幢已落成的工商大廈。恒地指案件已進入司法程序，不便評論。

泄內部標價等文件 恒地：不便評論

翻查資料，利成泥水董事麥鴻藻去年被廉署起訴一項串謀偽造帳目罪，與另3人涉在3億元泥水工程合約貪100萬元及串謀偽造帳目，當中兩合約涉總值2.5億元啟德體育園項目。