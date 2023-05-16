首季食肆電子落單投訴相當去年一半 沒解釋熱水計茶芥 消委：食客可不付錢

【明報專訊】消委會今年首4月接獲453宗食肆相關投訴，當中137宗（約30%）涉收費爭議，較去年同期升107%。其中一宗個案，投訴人在一間傳統小菜館用膳，餐廳職員在其沒有點選飲品下主動送上熱水，結果帳單出現20元「中國茗茶水」收費。投訴人質疑點餐紙上雖列明「另收茶芥」，但坊間普遍理解「茶芥」為「熱茶及調味醬料」，認為餐廳有隱藏及強迫消費之嫌。消委會介入後，涉事餐廳稱桌上餐牌最後一頁列明「中國茗茶/熱開水」每位收20港元，故拒絕退錢，但稱願改善餐牌字眼。
消委會總幹事黃鳳嫺指出，消費者一般認為熱水免費，如餐廳未採取合理措施解釋收費，即使有條款列明也未必具約束力，食客有權不付錢，但她提醒食客若有質疑亦應先付款再透過消委會追討，否則或屬違法。
另有個案涉近年漸趨普遍的電子落單，首宗個案涉掃二維碼點餐，投訴人點餐時系統顯示「服務費」為0元，結帳收據卻有「+10%服務費」；另一個案涉電子餐牌價格沒更新，系統顯示套餐收費每位228元，最終帳單卻收每位288元。兩事主向消委會投訴後獲退錢。
黃鳳嫺表示，整體食肆相關投訴近年有上升趨勢，2020年621宗，去年升近一倍至1160宗；其中涉二維碼落單投訴的，2020年有7宗，去年升逾一倍至19宗，今年首4月亦已接獲9宗投訴。