首季食肆電子落單投訴相當去年一半 沒解釋熱水計茶芥 消委：食客可不付錢

消委會總幹事黃鳳嫺指出，消費者一般認為熱水免費，如餐廳未採取合理措施解釋收費，即使有條款列明也未必具約束力，食客有權不付錢，但她提醒食客若有質疑亦應先付款再透過消委會追討，否則或屬違法。

另有個案涉近年漸趨普遍的電子落單，首宗個案涉掃二維碼點餐，投訴人點餐時系統顯示「服務費」為0元，結帳收據卻有「+10%服務費」；另一個案涉電子餐牌價格沒更新，系統顯示套餐收費每位228元，最終帳單卻收每位288元。兩事主向消委會投訴後獲退錢。

黃鳳嫺表示，整體食肆相關投訴近年有上升趨勢，2020年621宗，去年升近一倍至1160宗；其中涉二維碼落單投訴的，2020年有7宗，去年升逾一倍至19宗，今年首4月亦已接獲9宗投訴。

（消委報告）