七成未符歐盟標準 5款滑板試跌後破裂 另5款軸承彎曲斷開

消委倡定期專人檢查部件

消委會測試16款滑板的建議零售價由80至2580元不等，消委會根據歐洲滑板安全標準進行4項安全測試，其中速度及耐力測試全部樣本達標，但結構要求及跌落測試則僅4個樣本完全符合安全要求。

跌落測試有10個樣本不合標準，消委會參考歐洲滑板安全標準EN13613:2009測試，測試分兩級，以圓筒形承重工具跌落板身不同位置，A級要承重20公斤及工具在30厘米高處跌在樣本上，B級要承重20公斤及工具在20厘米高處跌在樣本上。結果其中有5款未能承受測試工具撞擊而板身破裂，另5款的軸承部件出現破裂、彎曲，甚至斷開。消委會關注輪軸支撐強度不足，影響使用者控制，易失去平衡發生意外。

消委會測試亦發現有5款滑板結構不安全，部分問題多於一項，當中有兩款固定輪子的螺絲超出板身，突出的部分或會令使用者受傷；3款板身表面過度平滑、缺砂紙等防滑物料；另外有一款滑板板身兩端呈尖角狀，圓角半徑較標準所要求的10毫米短，增加用家玩滑板時受傷風險。

11款未標承重量 消委促提供

另外，11款滑板樣本沒有於包裝上清楚標示最大承重量，消委會關注消費者或無法依據自身重量挑選合適承重級別的滑板，增加安全風險。消委會又引述歐洲標準，指滑板須清晰列出最大承重量、產品名稱或編號、製造或供應商資訊、標示產品符合安全標準，並須建議用家使用保護裝備。消委會認為，即使香港未有特定法例要求滑板標示承重量等資料，但作為關鍵資訊，所有廠商應主動提供，以保障消費者權益。消委會指出，在全部3款玩具滑板樣本中，均欠警告字句及安全使用指引。

黃鳳嫺表示，留意到消費者，甚至銷售商也未必知道滑板有分A及B兩個承重級別，大多只從外表及「好唔好feel」（憑感覺）挑選滑板，她呼籲消費者購買前要了解清楚產品資訊及安全度，檢查滑板結構。黃鳳嫺亦建議消費者應定期檢查滑板部件有否損耗，可帶滑板到滑板店讓專人檢查，確保安全才使用。

（消委報告）