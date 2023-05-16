30款紙尿片尿褲 13透氣度低 質素非愈貴愈好 消委籲按用家情况選購

消委會測試15款成人紙尿片、10款穿着式成人紙尿褲及5款尿滲墊樣本，評估其吸收程度、滲透性能、透氣度、有害化學物質含量等。紙尿片每片平均售價4.3至9.3元不等，假設用家每天更換6片，每月花費約774至1674元，開支相差逾一倍。紙尿褲樣本每條介乎6.5至12.5元，以每天換3褲計，每月花費585至1125元，差異亦近一倍。

5元紙尿片獲滿分 最貴僅3分

就樣本整體表現，質素與售價無必然關係，以紙尿片為例，總評最高分紙尿片為安心寶NICECARE「至尊裝成人紙尿片」，每片售約5元，價錢最貴售9.3元的「安加適彈性金裝成人紙尿片日用」總評只有3分。

在吸收時間方面，全部樣本均符合內地標準，即首次吸收100毫升溶液時間於50秒或以下，第二次於100秒或以下，惟不同樣本吸收速度有明顯差異。15款尿片第一次吸收溶液平均需時0至13秒，第二次時減慢至平均7至19秒。10款尿褲樣本首次吸收需時平均由0至19秒、第二次則為11至34秒。

消委會亦測試各樣本透氣程度，15款尿片有11款「不透氣」，尿褲樣本整體透氣度不俗，但尿滲墊樣本則有兩款外層沒量得任何水氣流量，透氣表現極不理想。消委會指尿片及尿褲「零滲漏」與透氣可同時兼得，如「添寧」及「喜舒樂」紙尿褲樣本便既透氣又無滲漏。

4款驗出甲醛 一款含小量真菌

就衞生和化學安全程度方面，所有樣本均符合標準要求，惟有一款「松鶴」紙尿片驗出小量真菌；另「包大人」紙尿片、「松鶴」紙尿片、「屈臣氏」紙尿褲及「護身寶」紙尿褲則驗出含小量游離甲醛，沒超標，但若過量接觸，可能會刺激皮膚，嚴重可致過敏皮膚炎。

7款無列保質期 消委促標明

標示方面，5款樣本包裝只有列明產品生產日期，並未說明保質期或有效期限；兩款更完全無標示相關資料。消委會總幹事黃鳳嫺形容情况不理想，因尿片尿褲等均非真空包裝，而本港天氣潮濕，或令產品受污染或變質，建議生產商改善，提供相關資料。

「包大人」代理商回覆消委會稱，收到測試報告後已將樣本同一批次產品送往4所檢測機構檢測甲醛，結果未有檢出；「松鶴」代理商則稱廠方生產時有確保產品符合標準；「屈臣氏」代理商則指產品通過所有測試項目。

行動不便者 消委：宜選透氣度高吸收快

消委會提醒，無論選用紙尿片、紙尿褲或尿滲墊，建議每4至6小時更換一次，行動不便引起失禁或要長期臥牀者應選擇不易滲漏、透氣度高、吸收快的尿片，可行走者則穿紙尿褲，失禁情况輕微則可選擇尿滲墊。

明報記者

（消委報告）