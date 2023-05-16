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議員倡投票須生物認證 政府：需研究

【明報專訊】立法會政制事務委員會昨召開會議，討論選舉事務處開設兩個首長級常額職位。新民黨黎棟國稱，2019年區議會選舉出現懷疑有市民冒充他人投票投訴，建議政府在票站使用生物認證核對身分。政制局首席助理秘書長戚瑜暉稱，生物認證在當局考慮之列，惟涉及先進電子安排，要大幅修改法例和指引，需再研究。

黎棟國昨說，2019年區選出現大量投訴有市民冒充投票，現時投票僅需核對身分證，質疑工作人員有否足夠訓練辨認投票人身分。他稱現時過關、手機等均採生物認證，促請以此核對選民身分。戚瑜輝及總選舉事務主任黃文超均稱政府稍後會研究。據2019年區選報告書，4.5萬宗投訴中56宗涉及冒充投票。

選舉處開首長位 稱編制仍減

黃文超會上透露，開設新首長級職位後，將檢討現時選舉安排，包括簡化候選人申報選舉廣告及開支的要求和程序，冀「拆牆鬆綁」吸引更多有志之士參選，也會研究如何加快點票程序。

新思維狄志遠反對開位，稱今屆已開多個首長級公務員職位，質疑違公務員編制「零增長」方針。他稱選舉事務處表現欠佳，批准開設新職位猶如獎勵，「我們不是提款機，市民的血汗錢我們要把關」。政制局常秘傅小慧表示，選舉事務處即使開職位，其公務員編制仍減少，又說該處處理新選制下各場選舉的工作不易，單靠現時編制頗吃力。

另外，會上討論到政府擬修訂《區旗及區徽條例》，同時適用於現實及網絡。選委界簡慧敏關注修例有否域外法權，政制局長曾國衞表示，在境外侮辱區旗或區徽正如國旗國徽，會與外地執法單位共同處理，若「好嚴重、好惡劣」甚至影響國家安全問題，可採《港區國安法》處理。

相關字詞﹕生物認證 黎棟國 選舉事務處

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