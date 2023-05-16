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罪案宗數按年升近半 鄧炳強歸因社會復常

【明報專訊】本港今年首季錄得20,584宗罪案，較去年同期上升48.4%，其中錄得8886宗詐騙案，急升約六成半，佔整體罪案逾四成。對於罪案增幅顯著，保安局長鄧炳強昨稱去年首季正值第五波疫情，社會活動大減，大部分傳統罪行如盜竊、行劫等數字很低，隨着社會復常，今年首季罪行回復疫情前水平。

詐騙案佔整體罪案逾四成

今年首季錄得20,584宗罪案，詐騙案最多，達8886宗，增幅65.2%，當中七成為網上騙案。其中網上購物騙案佔整體網騙接近三成，上升36%；求職及投資騙案上升44%，電話騙案上升76%，網上情緣騙案則下跌16%。多類罪案較去年同期上升，其中非禮和三合會相關罪案均增約七成，分別有244宗和503宗。盜竊、爆竊、傷人及嚴重毆打案亦分別升45.2%、28.2%和22.6%。

鄧炳強昨出席撲滅罪行委員會會議後表示，去年首季正值第五波疫情，社會活動大減，故大部分傳統罪行如盜竊、行劫等數字很低，依賴警方主動出擊的三合會和毒品案件亦相應低，而隨着社會復常，今年首季罪案數字回復至疫情前水平，並稱撇除詐騙案，罪案數字與2019年首季相若。他預計今年第二和第三季罪案數字增幅將放緩。

被問還國殤柱否 稱按程序

被問近期有多宗金舖和表行劫案，如何判斷香港治安水平及如何預防劫案，鄧炳強稱今年首季有26宗劫案，較去年同期多3宗，由於基數小，故升幅比率較大，警方會加強情報主導行動和高姿態軍裝巡邏。

被問警方會否傳召《國殤之柱》創作者高志活來港就相關案件做證人，以及完成調查後會否將《國殤之柱》歸還予他，鄧炳強稱警方是調查一宗煽動他人顛覆國家政權罪案件時根據法庭手令檢取該證物，日後會根據相關法例和程序處理此物件。他又稱暫未收到六四公眾活動申請，如收到會按一貫法例和程序處理。

相關字詞﹕撲滅罪行委員會 鄧炳強 治安

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