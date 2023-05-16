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錄好老師好學生故事 司徒華基金會書亦下架

【明報專訊】多名學者或政黨人士作品近日全下架，包括已故民主黨鞭司徒華的著作及由司徒華教育基金出版的《薪和火的故事》7本書。《薪》總編輯潘天賜向本報稱，《薪》是記錄獲頒好學生或好老師獎的故事，「每個故事都相當感人，例如是教師克服很多困難協助學生，亦有學生有不同程度的學習障礙或困難，用很大的努力學業等，都是很勵志的故事」，看不到如何違國安或法例。有份審批該系列的前教協總幹事沈偉男亦稱不認為內容涉違法，對下架感遺憾。

審計署4月底批評公共圖書館審書工作，其後圖書館相繼有書刊下架。《選舉制度的政治效果》由中大政治及行政學系蔡子強與馬嶽合著，本月11日下架。學系高級講師蔡子強向本報稱，該書不涉批評現象及表達任何特別價值觀，是以持平方式介紹本港20多年選舉制度變化，例如每次選舉各方得票率、當中年齡成分等。蔡說，「要認識過去香港選舉制度變化，我夠膽說是最詳盡的書，所以是可惜。除非你想將該段歷史抹走，讓大家不了解過去20至30年發生過的事。」

資深傳媒人區家麟的《潮池》本月10日仍在架上，11日下架，他在facebook說該書10多年前出版，圖書館檢索有幾十本，「而且也真的有不少讀者在借」，受寵若驚。他又說圖書館曾邀他演講，談讀萬卷書行萬里路。另中大新聞與傳播學院高級講師譚蕙芸的《文字欲：回應時代的特寫新聞》亦下架，內容包括藝人專訪等。

相關字詞﹕區家麟 馬嶽 司徒華 港區國安法 公共圖書館 下架

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