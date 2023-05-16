個別作者書全下架 前檔案處長疑過火 被質疑無清晰準則 鄧炳強：康文署有自己政策

明報記者 鄭律銘

多名作者所有書籍全遭下架，包括已故民主黨鞭司徒華全部材料，據本報統計有至少35本書及10項錄影材料。澳門早年已就《基本法》第23條立法，其公共圖書館系統搜查結果有12項司徒華文集，該批書籍全部早前曾在香港公共圖書館架上。康文署亦把部分作者、政界人士的文學、散文、遊記等書籍一併下架。

司徒華作品港圖書館全無

澳門有12文集可借

保安局長鄧炳強昨見記者時被問及尊子漫畫停刊及公共圖書館將政治敏感書籍下架，政府是否為維護國家安全而過度反應，影響言論自由。鄧稱言論自由受《基本法》和國安法保障，但任何違反國安法的人，當局會根據現存法律處理。公共圖書館處理下架準則未明，鄧炳強稱康文署有自己的政策處理。至於國安處有否針對下架書籍調查及至今有否發現任何書籍觸犯《港區國安法》，他說個別人或事情有否違法，要視乎個別情况，如有懷疑警方會調查。

政府2008年成立公共圖書館諮詢委員會，諮詢範疇包括制訂圖書館設施和服務的發展策略和措施等，其中當然成員包括政府檔案處代表。朱福強接受本報訪問稱，他2007年離開政府時未有相關委員會，不過他以檔案保存為例，部分國家會因資料敏感而不開放或封存一定時間，但最終仍要開放，關注當局如何處理下架書刊。「下了架是否代表要消滅它？政府是否都要解一解釋？」

朱福強：應解釋如何處理下架書

朱福強說，每個地方均有其法例，或有書籍未能在圖書館架上公開借閱，他不會反對，但認為當局要清晰交代準則，個別書籍因什麼法例條文下架，又認為有部分作者的全部書籍被下架不合理。朱又舉例，尊子的漫畫可用作研究香港史或社會史的素材，「無了是否會死人塌屋呢？不是，但是否可惜，當然是」。

周保松促康署守專業倫理

中大政治與行政學系副教授周保松昨在facebook撰文，引述聯合國教科文組織公共圖書館宣言，「藏書與服務均不應受任何形式的思想、政治或宗教審查，也不應受商業的壓力」，反問「香港康文署和公共圖書館的主事者，請問你們的專業倫理去了哪裏？」促請相關部分謹守基本專業倫理。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676