灣區手記：人从众 ／文：尚東美

先看看一些未完整數據：僅4月29日、30日及5月1日假期頭3天，廣州市天河路商圈便錄得600萬人次人流，創近年新高；北京路步行街客流亦達213.7萬人次，比去年同期增長2.4倍，對比2019年同期亦有56.3%增幅。另據廣東省文旅廳初步測算，5月2日全省納入監測的150家重點景區共接待遊客256.7萬人次，按年增1.36倍，較2019年增長14.6%。此外，再疊加廣交會第三期於5月1日至5日舉行，從數字來看，似乎這個五一，廣州市裏裏外外都真的是「人从众」。

但生活在其中卻又有截然不同之感，五一期間坐車，的士司機說：「街上都看不到人」，在市區尤其是上下班高峰，塞車情况也沒平日那麼嚴重，街上行人也稀疏，「可能大家都出去玩了」。「但也應該有不少外地人來啊！」我說。

還是久在廣州生活的朋友有見解，「既不是沒有人，也不是很多人，而是人都跑到景區、旅遊熱點、商場或郊外，要感受人氣，你往這些地方跑肯定沒錯」。聽落不無道理，於是某天晚上去了附近一個商場，然後就後悔了，幹嗎湊這個興看「人从众」？

文：尚東美