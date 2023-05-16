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灣區手記：人从众 ／文：尚東美

【明報專訊】今年五一小長假，看朋友圈學會了一個詞「人从众」，從繁體「人從眾」來看沒什麼意思，但從簡體字型來說，想表達的就是這個假期處處「都是人，很多人，很多很多人」。

先看看一些未完整數據：僅4月29日、30日及5月1日假期頭3天，廣州市天河路商圈便錄得600萬人次人流，創近年新高；北京路步行街客流亦達213.7萬人次，比去年同期增長2.4倍，對比2019年同期亦有56.3%增幅。另據廣東省文旅廳初步測算，5月2日全省納入監測的150家重點景區共接待遊客256.7萬人次，按年增1.36倍，較2019年增長14.6%。此外，再疊加廣交會第三期於5月1日至5日舉行，從數字來看，似乎這個五一，廣州市裏裏外外都真的是「人从众」。

但生活在其中卻又有截然不同之感，五一期間坐車，的士司機說：「街上都看不到人」，在市區尤其是上下班高峰，塞車情况也沒平日那麼嚴重，街上行人也稀疏，「可能大家都出去玩了」。「但也應該有不少外地人來啊！」我說。

還是久在廣州生活的朋友有見解，「既不是沒有人，也不是很多人，而是人都跑到景區、旅遊熱點、商場或郊外，要感受人氣，你往這些地方跑肯定沒錯」。聽落不無道理，於是某天晚上去了附近一個商場，然後就後悔了，幹嗎湊這個興看「人从众」？

文：尚東美

相關字詞﹕五一黃金周 大灣區 人从众 灣區手記

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