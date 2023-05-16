明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：順德廚師學院推行5年 擴展外省 弘揚飲食 粵菜師傅班授徒助脫貧

【明報專訊】常言「食在廣州，廚出鳳城」（鳳城為順德的古稱），順德歷來盛產粵菜名師，素有「中國廚師之鄉」美譽，目前已誕生了27名中國烹飪大師。作為粵菜傳承的領頭羊，當地的順德職業技術學院於2018年6月成立順德廚師學院，並開設全省首個「粵菜師傅」精準扶貧培訓班。學院教師孔慶聰表示，希望能將所學所見所識傳授給年輕一代，讓他們學會粵菜廚藝，傳揚中國飲食文化。

明報記者 司徒聰穎

面向社會農村展廚師職業培訓

順德廚師學院設有3個專業：烹飪工藝與營養（烹飪工藝和公共營養兩個方向）、餐飲智能管理（餐飲服務與管理和茶藝與茶文化方向）、藥膳與食療專業。廚師學院以「名校聯名店，名店出名師，名師帶名徒，名徒成名廚」的職業教育模式，將粵菜廚師後備人才培養培訓與推動區域餐飲業發展、鄉村振興和精準扶貧脫貧工作結合起來，面向社會和農村展開廚師職業培訓。順德職業技術學院還與甘肅省山丹培黎學校、廣州花都區技工學校、順德梁銶琚職業技術學校等共建7家廚師學院分院，在雷州市樟樹灣大酒店、四川省涼山州金陽縣佛山新村、新疆伽師職業學校等建設8家校外培訓基地。

赴川貴等地收生 提供住宿補貼

孔慶聰是順德廚師學院其中一名教師，亦是中國烹飪名師、順德十大名廚之一。他說，「粵菜師傅」課程有分基礎、中基礎和高級，完成這三個階段的課程並完成考核後，便能擁有「粵菜師傅」課程證書。他認為，有了這個頭銜就業會比較吃香，「因為已經在學院學習廚藝，有一定根基，可以直接入廚房工作，酒店不用再出錢培訓」。

除了在學院教學，孔慶聰每年還會去四川涼山、貴州等地展開「粵菜工程」學員招收活動，指導粵菜烹飪技術，也會基於當地特色食材開發菜餚菜譜，免費傳授當地鄉村廚師或有志從事烹飪工作的青年。同時，有意進一步提升廚藝的青年可以選擇到順德廚師學院參加培訓，學院免費提供住宿、生活補貼等，培訓合格的學員會獲得結業證，可選擇留在順德或回鄉就業創業。

現年53歲的孔慶聰入行已逾30年。談及入行經歷，他說作為土生土長的順德人，從小就要入廚房幫手做飯，「那時候家家戶戶的小孩都要輪流做飯，煮熟能食飽肚就得，沒有什麼技巧可言」，並笑言自己因「為食」入行，「當時好多美食都未見過、嘗試過，入廚房有得食最重要」。

有說「教會徒弟、餓死師父」，但孔慶聰並不認為如此，他曾在順德仙泉酒店跟香港的廚師學習，一邊打雜一邊偷師，每晚睡前總結師傅今天做了什麼菜、加了什麼調味料。而如今作為廚師的他，則致力將所學所見所識傳授給年輕一代，目的就是讓他們學會粵菜廚藝，傳揚中國飲食文化。

相關字詞﹕粵菜師傅 順德廚師學院 中國廚師之鄉 順德 粵菜 大灣區

上 / 下一篇新聞

個別作者書全下架 前檔案處長疑過火 被質疑無清晰準則 鄧炳強：康文署有自己政策
個別作者書全下架 前檔案處長疑過火 被質疑無清晰準則 鄧炳強：康文署有自己政策
錄好老師好學生故事 司徒華基金會書亦下架
錄好老師好學生故事 司徒華基金會書亦下架
罪案宗數按年升近半 鄧炳強歸因社會復常
罪案宗數按年升近半 鄧炳強歸因社會復常
議員倡投票須生物認證 政府：需研究
議員倡投票須生物認證 政府：需研究
30款紙尿片尿褲 13透氣度低 質素非愈貴愈好 消委籲按用家情况選購
30款紙尿片尿褲 13透氣度低 質素非愈貴愈好 消委籲按用家情况選購
七成未符歐盟標準 5款滑板試跌後破裂 另5款軸承彎曲斷開
七成未符歐盟標準 5款滑板試跌後破裂 另5款軸承彎曲斷開
首季食肆電子落單投訴相當去年一半 沒解釋熱水計茶芥 消委：食客可不付錢
首季食肆電子落單投訴相當去年一半 沒解釋熱水計茶芥 消委：食客可不付錢
體檢差價可逾9倍 或無醫生診斷講解 消委倡留意項目適合否
體檢差價可逾9倍 或無醫生診斷講解 消委倡留意項目適合否
菲傭抹窗墮樓亡 代理：合約只准清潔設窗花外窗
菲傭抹窗墮樓亡 代理：合約只准清潔設窗花外窗
恒地前經理涉收18萬泄招標資料 分包商5人同控串謀 涉9新盤工程
恒地前經理涉收18萬泄招標資料 分包商5人同控串謀 涉9新盤工程
感應問題未解 城隧獅隧兩周內推易通行 的士業界憂大亂
感應問題未解 城隧獅隧兩周內推易通行 的士業界憂大亂
童樂居虐兒案：說教無效故推打幼童 職員稱慢慢傾或危險
童樂居虐兒案：說教無效故推打幼童 職員稱慢慢傾或危險
連蝕8年 迪士尼虧損收窄 總人次升22％稱前景樂觀 下月周開6至7日
連蝕8年 迪士尼虧損收窄 總人次升22％稱前景樂觀 下月周開6至7日
區議員稱擴區下選舉經費不足 曾國衞：考慮增上限
區議員稱擴區下選舉經費不足 曾國衞：考慮增上限
放工具刺輪胎堵路 「和你lunch」3人認暴動
放工具刺輪胎堵路 「和你lunch」3人認暴動
檢控官染疫 奏《榮光》二胡翁案押後一天
檢控官染疫 奏《榮光》二胡翁案押後一天
長期病行動不便 父女家中倒斃 社協：港缺緊急支援 照顧者倘病難託他人代勞
長期病行動不便 父女家中倒斃 社協：港缺緊急支援 照顧者倘病難託他人代勞
去年家訪不果疑單位丟空 房署水泉澳收樓 揭獨居翁化骨
去年家訪不果疑單位丟空 房署水泉澳收樓 揭獨居翁化骨
稱不悉可押後案件 前警撤收賄認罪答辯
稱不悉可押後案件 前警撤收賄認罪答辯
停電調查揭至少4缺失 港燈拒談賞罰 報告指工程師欠警覺駁錯後備纜 議員：政府應查公司有否違例
停電調查揭至少4缺失 港燈拒談賞罰 報告指工程師欠警覺駁錯後備纜 議員：政府應查公司有否違例
教媾女KOL否認營商 「別人課金為睹自己風采」
教媾女KOL否認營商 「別人課金為睹自己風采」
大灣區GBA新聞：粵菜技工家政3工程 粵改變貧戶前景
大灣區GBA新聞：粵菜技工家政3工程 粵改變貧戶前景
灣區手記：人从众 ／文：尚東美
灣區手記：人从众 ／文：尚東美
中大偕美研發出演算法 預測二型糖尿患者腎病風險
中大偕美研發出演算法 預測二型糖尿患者腎病風險
【Emily】戰火下晚晚聽到求救聲 聯國安排無奈撤離 UNICEF港女生盼重返蘇丹工作
【Emily】戰火下晚晚聽到求救聲 聯國安排無奈撤離 UNICEF港女生盼重返蘇丹工作
【Emily】政府擬修例 餵野鴿可罰10萬囚1年
【Emily】政府擬修例 餵野鴿可罰10萬囚1年
【Emily】AI偵測遇溺隔10月仍未測試 田二少：係咪耍議員？
【Emily】AI偵測遇溺隔10月仍未測試 田二少：係咪耍議員？
【Emily】「任何仁」教議員做CPR用AED
【Emily】「任何仁」教議員做CPR用AED
【Emily】立會「睇樓團」參觀新茶水間示範單位
【Emily】立會「睇樓團」參觀新茶水間示範單位