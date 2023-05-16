大灣區GBA新聞：順德廚師學院推行5年 擴展外省 弘揚飲食 粵菜師傅班授徒助脫貧

明報記者 司徒聰穎

面向社會農村展廚師職業培訓

順德廚師學院設有3個專業：烹飪工藝與營養（烹飪工藝和公共營養兩個方向）、餐飲智能管理（餐飲服務與管理和茶藝與茶文化方向）、藥膳與食療專業。廚師學院以「名校聯名店，名店出名師，名師帶名徒，名徒成名廚」的職業教育模式，將粵菜廚師後備人才培養培訓與推動區域餐飲業發展、鄉村振興和精準扶貧脫貧工作結合起來，面向社會和農村展開廚師職業培訓。順德職業技術學院還與甘肅省山丹培黎學校、廣州花都區技工學校、順德梁銶琚職業技術學校等共建7家廚師學院分院，在雷州市樟樹灣大酒店、四川省涼山州金陽縣佛山新村、新疆伽師職業學校等建設8家校外培訓基地。

赴川貴等地收生 提供住宿補貼

孔慶聰是順德廚師學院其中一名教師，亦是中國烹飪名師、順德十大名廚之一。他說，「粵菜師傅」課程有分基礎、中基礎和高級，完成這三個階段的課程並完成考核後，便能擁有「粵菜師傅」課程證書。他認為，有了這個頭銜就業會比較吃香，「因為已經在學院學習廚藝，有一定根基，可以直接入廚房工作，酒店不用再出錢培訓」。

除了在學院教學，孔慶聰每年還會去四川涼山、貴州等地展開「粵菜工程」學員招收活動，指導粵菜烹飪技術，也會基於當地特色食材開發菜餚菜譜，免費傳授當地鄉村廚師或有志從事烹飪工作的青年。同時，有意進一步提升廚藝的青年可以選擇到順德廚師學院參加培訓，學院免費提供住宿、生活補貼等，培訓合格的學員會獲得結業證，可選擇留在順德或回鄉就業創業。

現年53歲的孔慶聰入行已逾30年。談及入行經歷，他說作為土生土長的順德人，從小就要入廚房幫手做飯，「那時候家家戶戶的小孩都要輪流做飯，煮熟能食飽肚就得，沒有什麼技巧可言」，並笑言自己因「為食」入行，「當時好多美食都未見過、嘗試過，入廚房有得食最重要」。

有說「教會徒弟、餓死師父」，但孔慶聰並不認為如此，他曾在順德仙泉酒店跟香港的廚師學習，一邊打雜一邊偷師，每晚睡前總結師傅今天做了什麼菜、加了什麼調味料。而如今作為廚師的他，則致力將所學所見所識傳授給年輕一代，目的就是讓他們學會粵菜廚藝，傳揚中國飲食文化。