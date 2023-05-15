醫護助練「單手抱嬰」 截肢年輕媽媽未棄母乳

【明報專訊】母乳餵哺能給予嬰兒最天然的營養，更有助媽媽與寶寶建立親密關係。不過，因交通意外而須截肢的三孩之母Cindy，想抱着孩子餵母乳也不是易事。本想放棄餵母乳，她幸獲伊利沙伯醫院婦產科醫護幫助，訓練單手抱起寶寶，更發明了「咕𠱸陣」方便承托，才有信心堅持餵母乳。
年約30歲的Cindy懷第三胎前，因一次交通意外須切除左手，令她蒙受肉體和精神傷痛，更直接影響日常生活，在孩子出生後更未能雙手扶抱寶寶，也無法如首兩胎般以母乳餵哺，無可奈何之下，一度打算改餵奶粉。
Cindy幸獲伊院醫護人員幫助，在評估右手力量及左手剩餘能力後，發現情况沒想像中困難。她起初先由醫護從旁協助熟習單手動作，更用「咕𠱸陣」方便承托，讓她住院期間可全人奶餵哺寶寶，出院後由家人繼續協助。
伊院設「母乳姑娘」支援
伊院婦產科顧問護師黃思琦表示，愈來愈多媽媽選擇餵哺母乳，院方會安排「母乳姑娘」協助，包括辦產前講座分享母乳好處及餵哺方法，亦會時刻在產後房協助，醫護亦會透過熱線及母乳餵哺診所，跟進媽媽出院後的情况。
協助Cindy的伊院婦產科註冊助產士林小慧表示，母乳的天然抗體可加強小朋友免疫力，減低腸道及呼吸道感染風險，是奶粉無法比擬，並強調只要媽媽有餵哺母乳意願，助產士必會提供協助。