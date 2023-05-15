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疫後母親節 酒樓午市勝疫前 天雨影響 花墟花店稱街客少三成

【明報專訊】經歷疫情3年後昨迎來復常首個母親節，不少孝順仔女帶母親外出慶祝，一家大小到酒樓飲茶共聚天倫，有酒樓午市時段坐滿客，酒樓經理透露茶市生意比起疫情前還要多一成。不過，昨午持續下雨，旺角花墟人流相對疏落，不少市民冒雨前來挑選鮮花送贈母親，顯得有點狼狽，有花店將原價80元的細籃康乃馨兩度減價至50元。花店負責人嘆街客較往年少三成，疫情期間前來買花的客人還多。

位於旺角的倫敦大酒樓，昨午坐滿客人，除大枱12人老幼同聚，亦有子女選擇與母親「撐枱腳」。不少年長母親歎疫情下少聚餐，難得見孫仔一面。梁太一家五口在酒樓品茗，她稱疫情期間為免幼孫受感染，沒坐在一起慶祝母親節，「一家食得好開心」，晚上會同其餘兩名子女共12人再出外「食大餐」。

「酒樓晚市生意疫前六成」

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠說，今年的母親節生意不錯，茶市生意較疫情前多一成。不過，他指晚市只及疫前六成，估計因不少港人回鄉或出外旅行，「以往12個人嚟食，𠵱家8個人嚟」，加上市民生活模式改變，少出外吃飯，近日疫情上升亦有輕微影響；他指晚市人均消費力跌約兩成，主要是年輕人不吃翅及正值休魚期。

不過，昨日下雨影響鮮花銷情，花墟「卉豐花業」負責人梁女士形容氣氛較淡，街客較以往少三成，「疫情反而多人買花，因為冇離開香港」。該店有售680元的進口康乃馨花束，她稱因為雨天，昨親身前來買花的人較少，但由於提早收貨免運費，網上訂單較以往多兩成。

花店：外遊增訂單減

「疫下反而多人買花」

另一花店負責人汪女士稱其店生意較以往少三成，店面生意與以往相若，訂單則較往年少，認為與經濟情况或市民將錢花在外遊有關。

趙小姐昨用350元買紫色保鮮花贈母親，她稱以往會送玫瑰花，今次第一次送保鮮花，而且可保存1至2年，相信母親也會喜歡。她又說會再買小蛋糕，單獨與母親兩人慶祝。有兩名青年結伴到花墟各自挑選鮮花送給母親，其中一人剛大學畢業，他稱晚上會親自下廚煮西餐孝敬媽媽。

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