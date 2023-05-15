庇護30年情 盼改世人目光 蕙媽媽拓工藝 展學員潛能

明報記者 陳柔雅

踏進基督教懷智服務處朗藝坊，桌上放滿絲帶和材料，一班學員坐在桌前為母親節的花束趕工。51歲患中度智障的鑑昌，垂頭把紫色絲帶逐一摺疊成花瓣。記者問他清晨何時回到工場，他抬頭後呢喃細語，人稱蕙姑娘、56歲的基督教懷智服務處業務主任陳吳淑蕙問記者：「你聽不聽得明他說什麼？他會說自己七點八出門口。」

鑑昌早於1990年加入工場，是最早期學員之一。他在八兄弟姊妹中年紀最小，惟雙親先後離世及家人因病無力照料，10多年前安排他入住神召會宿舍，逢周一至五回工場工作。蕙姑娘說鑑昌最擅長拉唧車裝貨和卸貨，也最愛跳舞、打功夫和舞獅。歷年照顧無數學員，但她仍記得各人的故事、習慣和喜好。

偕子當義工 難忘院友熱情

「立志找這樣一份工」

蕙姑娘昔日任職診所助護，有次獲朋友邀請到朗屏宿舍為聖誕聯歡會做義工，才接觸智障人士。當日，她帶着年僅3歲兒子到場，院友熱情相待，令她難忘，「他們好純好真，好得意㗎，讓我開始思考會否可以找到這樣一份工作」。

1996年她加入服務處，3年後調至朗藝坊。朗藝坊接收年滿15歲輕度或中度智障或殘疾人士，她憶述初期最大挑戰是與自閉症學員相處，曾有學員在工場包裝餐具，她提醒該學員將物品放好，沒料對方突脫掉鞋子朝她飛擲，但該學員亦隨即不斷以手勢示意抱歉，她深信對方並非蓄意，事件令她反思，希望自己更認識自閉症學員特質。

手工藝代勞動工作 邊做邊學

最初蕙姑娘通常帶學員外出派傳單、洗車或清潔，但她希望發掘學員的另類潛能，在工場經理鼓勵下，對手工藝一竅不通的她邊做邊學，在工場開拓手工藝。由麵粉黏土、陶瓷、布藝到花束，2017年建立手工藝品牌「元聚」，發展成新業務。她帶着學員外出擺檔和參加展銷活動，讓社會認識他們的手作，「有很多市民讚他們，他們都好開心」。

轉眼逾四分一世紀，蕙姑娘自言從沒想過在工場服務這麼多年，留下來只因「對他們有份情」，彼此情同家人，也像朋友，鑑昌甚至稱她「媽咪」。學員回到工場總會與她分享，大至家庭煩惱，小至吃什麼早餐。早年聖誕節，她總收到學員親手寫的聖誕卡，貼滿辦公室，珍之惜之，她打趣說：「𠵱家無喇！變晒WhatsApp。」

蕙姑娘丈夫3年多前病逝，他生前常到工場做義工，與學員感情要好。蕙姑娘曾因丈夫病重在工場默默垂淚，有學員見狀也落淚，遞上紙巾開解她說「陳生無事㗎」，讓她不至孤單。

擬退休當義工「繼續陪伴」

尚餘4年便要退休，蕙姑娘未離別已感到不捨，「我放假都會掛住他們」，打算日後當義工，以另一身分繼續陪伴學員。「我希望社會支持和接納他們，我覺得真的是人人平等」，捧着學員為母親節一手一腳製作的花束，蕙姑娘如是說。