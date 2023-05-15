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撐區議會改革 建制派集119萬人聯署

【明報專訊】政府早前公布區議會改革方案，由建制派成立的「香港各界撐完善地區治理大聯盟」（大聯盟）昨日宣布，截至前晚8時共收集到119萬個簽名支持區議會新方案。大聯盟總召集人、全國人大常委李慧琼表示，簽名數字充分反映新方案符合市民期望、獲廣泛認同。

狄志遠：將爭取民主化 憂區議員向誰問責

區議會改制收集意見期將於明日（16日）結束，新思維立法會議員狄志遠表示黨內會提交意見書，期望區議會能逐步增加民主成分。民主黨主席羅健熙表示，民主黨將會提交意見書，主要針對新制下的提名門檻、選舉方法、區議會職能、以及由民政專員擔任區議會主席等問題。

大聯盟昨日召開記者會公布簽名數字，李慧琼表示，大聯盟5月5至13日期間在全港擺設近5000個街站，收集119萬名市民簽名支持區議會改革方案。她認為，簽名數字充分反映地區有強烈訴求，反映區議會新方案是能夠幫助市民的好制度。李慧琼表示，落區時不少市民向她表達不想看到2019年後的議會亂象，期望新方案能讓區議會重回正軌，真正做實事和保障市民福祉。大聯盟將繼續擺設街站宣傳區議會新方案，並呼籲未簽名的市民踴躍簽名表態支持。

建制派近年多次發起大型簽名行動支持政府。2021年，建制派發起簽名支持新選舉制度，指在11日內收集到238萬個簽名；2020年，建制派舉行簽名行動支持制訂《港區國安法》，當時稱在8日內收集到逾292萬個簽名。

多個非建制派政黨均會提交意見書。狄志遠表示，新思維會反映意見，包括爭取區議會持續民主化，強調民選議員一般較投入服務社區，又質疑區議員在新制下到底是向政府還是向市民問責。他續稱，委任和地區委員會界別議員一般不是全職議員，會關注當局如何確保他們積極服務社區。

相關字詞﹕區議會改制

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