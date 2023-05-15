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重新檢視MPF僱主專項戶口 孫玉菡否認讓步商界

【明報專訊】取消強積金對冲將於2025年5月1日生效，勞福局長孫玉菡日前稱會重新檢視強制僱主為支付遣散費和長期服務金而儲蓄的「專項儲蓄戶口」功能的需要。他昨日表示，當局要審視加息環境下有關做法的效益，確保保障僱員之餘，亦令營商環境穩定；又強調僱主有法律責任確保有足夠資金支付遣散費和長服金，若公司結業而未能承擔相關費用，破欠基金亦能「兜底」。他否認是向商界讓步，強調破欠基金不涉公帑。

冀下半年解說 稱破欠基金夠錢

上屆政府提出的取消對冲方案，政府承諾25年過渡期內花約330億元資助僱主，同時提出「專項儲蓄戶口」構思，強制僱主儲蓄，按僱員每月入息1%向戶口供款，以應付日後遣散費和長服金開支。孫玉菡昨在無綫《講清講楚》表示，正重新檢視有否需要設專項儲蓄戶口，指現時是加息環境，「如果你鎖起一筆錢，暫時無用，是否值得？」他說政府要考慮行政費、效益等因素，亦要確保僱員權益不受損。

孫玉菡強調，僱主有法律責任確保有足夠資金支付遣散費和長服金，他以交稅比喻，稱不會強迫市民儲錢交稅，但市民要設法交稅。他相信大多數僱主會支付遣散費和長服金，例如結束分店時，公司通常有預備一定金額，市民毋須過於擔心，即使公司結業而未能承擔相關費用，破欠基金亦能「兜底」。

被問破欠基金會否不夠錢，孫玉菡指出基金現有68億元盈餘，每間公司每年支付150元商業登記費，最高峰時收取600元，認為基金有足夠財政能力應付將來，日後有需要亦可調高商業登記費。他否認當局向商界讓步，強調破欠基金不牽涉公帑，指商業登記費本身用作「包底」，確保即使僱主破產，僱員仍可獲發遣散費等。至於何時會決定是否取消專項儲蓄戶口，他稱希望盡快完成顧問報告，冀下半年可向社會解說政策，強調2025年5月1日鐵定取消對冲。

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