重新檢視MPF僱主專項戶口 孫玉菡否認讓步商界

冀下半年解說 稱破欠基金夠錢

上屆政府提出的取消對冲方案，政府承諾25年過渡期內花約330億元資助僱主，同時提出「專項儲蓄戶口」構思，強制僱主儲蓄，按僱員每月入息1%向戶口供款，以應付日後遣散費和長服金開支。孫玉菡昨在無綫《講清講楚》表示，正重新檢視有否需要設專項儲蓄戶口，指現時是加息環境，「如果你鎖起一筆錢，暫時無用，是否值得？」他說政府要考慮行政費、效益等因素，亦要確保僱員權益不受損。

孫玉菡強調，僱主有法律責任確保有足夠資金支付遣散費和長服金，他以交稅比喻，稱不會強迫市民儲錢交稅，但市民要設法交稅。他相信大多數僱主會支付遣散費和長服金，例如結束分店時，公司通常有預備一定金額，市民毋須過於擔心，即使公司結業而未能承擔相關費用，破欠基金亦能「兜底」。

被問破欠基金會否不夠錢，孫玉菡指出基金現有68億元盈餘，每間公司每年支付150元商業登記費，最高峰時收取600元，認為基金有足夠財政能力應付將來，日後有需要亦可調高商業登記費。他否認當局向商界讓步，強調破欠基金不牽涉公帑，指商業登記費本身用作「包底」，確保即使僱主破產，僱員仍可獲發遣散費等。至於何時會決定是否取消專項儲蓄戶口，他稱希望盡快完成顧問報告，冀下半年可向社會解說政策，強調2025年5月1日鐵定取消對冲。