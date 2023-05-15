輾唐狗「以為撞石」駛走 平治遭刮花噴「兇手」

稱車身高看不到 警查虐畜

網傳短片顯示，上周四（11日）下午3時許，涉事灰色平治於馬鞍山白石燒烤場門外空地掉頭，離開時慢速輾過躺在地面的唐狗，車輛「跳一跳」，有人發現後追上，平治並無停車。有關該車車牌及型號的相片被人上載互聯網。昨日，網上廣泛流傳涉事車輛停泊在龍蟠苑停車場，車身噴上「兇手」，不斷有網民到場「朝聖」。平治其後由拖車移離停車場。據了解，涉事為60歲男司機，有30年駕駛經驗，5月換車，報稱因車身較高，事發時沒見到狗，誤以為撞到石頭，故未有停下。

沙田警區刑事總督察劉煜華指出，受傷唐狗當日被送往動物醫院治理，惟傷勢嚴重需「人道毁滅」。警方事後翻查閉路電視，為狗主、目擊者錄取口供，亦聯絡到涉事車主，證實他當時為司機，案件列「牽涉指明動物的交通意外」，由沙田警區刑事調查隊動物專隊跟進，將調查是否有人蓄意虐待動物。

警指有人鼓吹私了 「嚴正執法」

黃大仙警區刑事調隊主管岑景康督察表示，警方留意到網傳「兇手」相片，調查後相信該車與早前撞到動物有關，案件列刑事毁壞。事件至截稿前無人被捕。岑稱，警方留意到網上有人鼓吹「私了」違法行徑，但不論動機，塗污或破壞他人財物均屬刑事毁壞，警方定必嚴正執法。

根據2021年11月7日生效的《2021年道路交通（修訂）條例》，司機如撞到貓或狗必須停車，否則最高可處罰款1萬元及監禁12個月。