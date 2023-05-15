明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

輾唐狗「以為撞石」駛走 平治遭刮花噴「兇手」

【明報專訊】黃大仙一輛平治私家車昨日清晨被人用綠色油於兩邊車身及車尾噴字「兇手」，車身另有被硬物「拉花」刮痕。警方調查後相信該車涉及早前一宗於馬鞍山輾過狗後不顧而去的案件，將追查噴言「兇手」的涉案人。

稱車身高看不到 警查虐畜

網傳短片顯示，上周四（11日）下午3時許，涉事灰色平治於馬鞍山白石燒烤場門外空地掉頭，離開時慢速輾過躺在地面的唐狗，車輛「跳一跳」，有人發現後追上，平治並無停車。有關該車車牌及型號的相片被人上載互聯網。昨日，網上廣泛流傳涉事車輛停泊在龍蟠苑停車場，車身噴上「兇手」，不斷有網民到場「朝聖」。平治其後由拖車移離停車場。據了解，涉事為60歲男司機，有30年駕駛經驗，5月換車，報稱因車身較高，事發時沒見到狗，誤以為撞到石頭，故未有停下。

沙田警區刑事總督察劉煜華指出，受傷唐狗當日被送往動物醫院治理，惟傷勢嚴重需「人道毁滅」。警方事後翻查閉路電視，為狗主、目擊者錄取口供，亦聯絡到涉事車主，證實他當時為司機，案件列「牽涉指明動物的交通意外」，由沙田警區刑事調查隊動物專隊跟進，將調查是否有人蓄意虐待動物。

警指有人鼓吹私了 「嚴正執法」

黃大仙警區刑事調隊主管岑景康督察表示，警方留意到網傳「兇手」相片，調查後相信該車與早前撞到動物有關，案件列刑事毁壞。事件至截稿前無人被捕。岑稱，警方留意到網上有人鼓吹「私了」違法行徑，但不論動機，塗污或破壞他人財物均屬刑事毁壞，警方定必嚴正執法。

根據2021年11月7日生效的《2021年道路交通（修訂）條例》，司機如撞到貓或狗必須停車，否則最高可處罰款1萬元及監禁12個月。

上 / 下一篇新聞

刀指店員槌砸櫥窗 3匪劫1500萬元手表
刀指店員槌砸櫥窗 3匪劫1500萬元手表
重新檢視MPF僱主專項戶口 孫玉菡否認讓步商界
重新檢視MPF僱主專項戶口 孫玉菡否認讓步商界
港首個太空實驗 誘發變異改良大豆 先培植更強共生新菌 隨天舟六號升空
港首個太空實驗 誘發變異改良大豆 先培植更強共生新菌 隨天舟六號升空
中大林漢明研大豆25年 與內地合研耐旱品種
中大林漢明研大豆25年 與內地合研耐旱品種
撐區議會改革 建制派集119萬人聯署
撐區議會改革 建制派集119萬人聯署
美國會促制裁國安法官 港澳辦中聯辦斥干涉司法獨立
美國會促制裁國安法官 港澳辦中聯辦斥干涉司法獨立
議員憂人工島影響信貸評級 陳茂波：賣地收入超成本
議員憂人工島影響信貸評級 陳茂波：賣地收入超成本
庇護30年情 盼改世人目光 蕙媽媽拓工藝 展學員潛能
庇護30年情 盼改世人目光 蕙媽媽拓工藝 展學員潛能
學員老齡化 工場轉型室內作坊增運動閣
學員老齡化 工場轉型室內作坊增運動閣
疫後母親節 酒樓午市勝疫前 天雨影響 花墟花店稱街客少三成
疫後母親節 酒樓午市勝疫前 天雨影響 花墟花店稱街客少三成
醫護助練「單手抱嬰」 截肢年輕媽媽未棄母乳
醫護助練「單手抱嬰」 截肢年輕媽媽未棄母乳
調查：難兼顧子女 八成基層婦沒工作
調查：難兼顧子女 八成基層婦沒工作
警搗兩毒品集團 檢1.9億貨拘7人
警搗兩毒品集團 檢1.9億貨拘7人
東鐵駁港島一年 九巴過海客日減3萬人次
東鐵駁港島一年 九巴過海客日減3萬人次
國泰查航班滑行「慢駛」 機師：按章工作表態 指支薪條款改 計航程變計時數
國泰查航班滑行「慢駛」 機師：按章工作表態 指支薪條款改 計航程變計時數
大灣區GBA專題：吸港澳青年 順德頻辦交流聯誼 首團考察創業基地 看非遺傳承
大灣區GBA專題：吸港澳青年 順德頻辦交流聯誼 首團考察創業基地 看非遺傳承
大灣區GBA專題：6招助港人創業就職 補貼年租最高30萬
大灣區GBA專題：6招助港人創業就職 補貼年租最高30萬
雲端AI簿記系統 辨識單據自動入帳 1個月採購單處理時間 幾日減至數小時
雲端AI簿記系統 辨識單據自動入帳 1個月採購單處理時間 幾日減至數小時
數據助整合供應商 食肆提升議價能力
數據助整合供應商 食肆提升議價能力
【Emily】容海恩母親節偕女合照 鄧家彪：可與我兒「對一對」
【Emily】容海恩母親節偕女合照 鄧家彪：可與我兒「對一對」
【Emily】天安門母親運動出帖談大愛
【Emily】天安門母親運動出帖談大愛
【Emily】社署「1+1」招募寄養家庭 家長可與親友拍住上照顧
【Emily】社署「1+1」招募寄養家庭 家長可與親友拍住上照顧
【Emily】AI修復70年舊相 中環街市魚檔活化升呢
【Emily】AI修復70年舊相 中環街市魚檔活化升呢
【Emily】《中環夏誌》下月回歸 25節目免費入場
【Emily】《中環夏誌》下月回歸 25節目免費入場
【Emily】8議員考察沙頭角 隔牆問好深圳市民
【Emily】8議員考察沙頭角 隔牆問好深圳市民
【Emily】全港首間 恒生銅鑼灣設寵物友善分行
【Emily】全港首間 恒生銅鑼灣設寵物友善分行