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港聞

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刀指店員槌砸櫥窗 3匪劫1500萬元手表

【明報專訊】3名持刀槌賊人昨早闖入屯門一間鐘表珠寶店，砸毁櫥窗飾櫃掠去逾百隻手表，登上停在屯門公路旁的接應車輛逃去。店方經初步點算損失約120隻手表，總值約1500萬元。案件交由屯門警區重案組第二隊接手調查，至截稿前未有人被捕。

現場為屯門啟發徑1至13號萬成樓地下「金寶成鐘錶珠寶」。昨早11時許，3名匪徒闖入店舖以利刀指嚇職員，並以槌破壞櫥窗飾櫃。網上流傳短片顯示，有人從飾櫃不斷取出物件放進一個大袋，其間街上有途經男子曾駐足觀望。警方接報到場後，將店舖範圍臨時封鎖，並在附近一帶兜截。經初步點算，該店約120隻手表被劫走，總值約1500萬元。消息稱，大部分被劫去的為勞力士手表。

珠寶金飾未掠 失竊多勞力士

涉事店舖位於行人徑街角，有兩個櫥窗，分別向店外展示手表及珠寶金飾。案發後，珠寶金飾飾櫃未有被破壞及搶掠，展示手表的櫥窗則大部分表架、表盒遭推翻，部分手表原封不動，店內地上遺下一塊碎裂玻璃及槌仔，座椅有玻璃碎片，飾櫃面亦曾被硬物破壞。探員事後在店舖蒐證，拍照存檔；初步調查相信兩賊人持利刀，另一賊人持槌。

登接應車逃去 鄰店稱未聞警鐘

據了解，3名賊人得手後逃跑約50米，於往元朗方向的屯門公路旁登上接應車輛逃去。警方事後翻查附近一帶閉路電視，並於賊人逃走時途經的花槽石壆揭開紙皮及雜物檢查。案件列「行劫」，交由屯門警區重案組跟進。警方正追緝3名年約30至40歲男子，案發時身穿黑色衣物及戴口罩。

附近一間冲曬店的女職員表示，她透過街坊知悉事件，因當時未有聽到警鐘鳴響及扑爛物件的聲音；對於鄰舖發生劫案，「梗係驚啦！聽到都覺得驚」。她稱附近治安一向良好，不時有警員巡邏。居民陳生稱本港失業率高，且執法人員人手短缺，令相關罪案增加，認為解決失業問題，罪案數量便會隨即減少，「搵到嘢做洗咩做賊」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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