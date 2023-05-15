明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】容海恩母親節偕女合照 鄧家彪：可與我兒「對一對」

【明報專訊】噚日母親節，唔少政界中人都同家人一齊慶祝。特首李家超準備咗兩束鮮花送畀佢生命中最重要嘅兩位媽媽——太太同母親；新民黨議員容海恩（Eunice）兩個囡囡就為佢送上一束花同獻吻，引來工聯會鄧家彪留言，想佢嘅囝囝同Eunice嘅囡囡「對一對」。

特首揀花送最重要「兩位媽媽」

Eunice上載同兩個女嘅合照，囡囡送花並錫錫媽咪。鄧家彪就喺帖下留言，話其4歲囝囝幾靚仔，應該同Eunice嘅囡囡「對一對」，仲話「交朋友又得，做人世亦可，睇下啱唔啱嘴型」，Eunice即刻回應話好。民青局長麥美娟留言話如兩家小朋友見面「記得叫埋Auntie嚟陪食」。

經民聯主席盧偉國拍片，用色士風吹奏已故歌星陳百強嘅《念親恩》送上母親節祝福。佢話每次聽到「父母親愛心，柔善像碧月，常在心裡問何日報」，內心都百感交集，提到太太黃少珍（Adelina）已經返天家21個月，相信熱愛唱歌嘅太太此刻應該喺天上同天使合唱。

陳國基登陸小紅書

另外，政府主要官員都有開社交媒體，向公眾傳遞資訊、發表感想，政務司長陳國基噚日就話，佢除咗加入微博，仲加入埋內地好受歡迎嘅社交平台「小紅書」，話希望藉此向內地民眾分享特區政府各項政策同措施，盼促進大家之間交流，叫大家關注其小紅書號。

上 / 下一篇新聞

刀指店員槌砸櫥窗 3匪劫1500萬元手表
刀指店員槌砸櫥窗 3匪劫1500萬元手表
輾唐狗「以為撞石」駛走 平治遭刮花噴「兇手」
輾唐狗「以為撞石」駛走 平治遭刮花噴「兇手」
重新檢視MPF僱主專項戶口 孫玉菡否認讓步商界
重新檢視MPF僱主專項戶口 孫玉菡否認讓步商界
港首個太空實驗 誘發變異改良大豆 先培植更強共生新菌 隨天舟六號升空
港首個太空實驗 誘發變異改良大豆 先培植更強共生新菌 隨天舟六號升空
中大林漢明研大豆25年 與內地合研耐旱品種
中大林漢明研大豆25年 與內地合研耐旱品種
撐區議會改革 建制派集119萬人聯署
撐區議會改革 建制派集119萬人聯署
美國會促制裁國安法官 港澳辦中聯辦斥干涉司法獨立
美國會促制裁國安法官 港澳辦中聯辦斥干涉司法獨立
議員憂人工島影響信貸評級 陳茂波：賣地收入超成本
議員憂人工島影響信貸評級 陳茂波：賣地收入超成本
庇護30年情 盼改世人目光 蕙媽媽拓工藝 展學員潛能
庇護30年情 盼改世人目光 蕙媽媽拓工藝 展學員潛能
學員老齡化 工場轉型室內作坊增運動閣
學員老齡化 工場轉型室內作坊增運動閣
疫後母親節 酒樓午市勝疫前 天雨影響 花墟花店稱街客少三成
疫後母親節 酒樓午市勝疫前 天雨影響 花墟花店稱街客少三成
醫護助練「單手抱嬰」 截肢年輕媽媽未棄母乳
醫護助練「單手抱嬰」 截肢年輕媽媽未棄母乳
調查：難兼顧子女 八成基層婦沒工作
調查：難兼顧子女 八成基層婦沒工作
警搗兩毒品集團 檢1.9億貨拘7人
警搗兩毒品集團 檢1.9億貨拘7人
東鐵駁港島一年 九巴過海客日減3萬人次
東鐵駁港島一年 九巴過海客日減3萬人次
國泰查航班滑行「慢駛」 機師：按章工作表態 指支薪條款改 計航程變計時數
國泰查航班滑行「慢駛」 機師：按章工作表態 指支薪條款改 計航程變計時數
大灣區GBA專題：吸港澳青年 順德頻辦交流聯誼 首團考察創業基地 看非遺傳承
大灣區GBA專題：吸港澳青年 順德頻辦交流聯誼 首團考察創業基地 看非遺傳承
大灣區GBA專題：6招助港人創業就職 補貼年租最高30萬
大灣區GBA專題：6招助港人創業就職 補貼年租最高30萬
雲端AI簿記系統 辨識單據自動入帳 1個月採購單處理時間 幾日減至數小時
雲端AI簿記系統 辨識單據自動入帳 1個月採購單處理時間 幾日減至數小時
數據助整合供應商 食肆提升議價能力
數據助整合供應商 食肆提升議價能力
【Emily】天安門母親運動出帖談大愛
【Emily】天安門母親運動出帖談大愛
【Emily】社署「1+1」招募寄養家庭 家長可與親友拍住上照顧
【Emily】社署「1+1」招募寄養家庭 家長可與親友拍住上照顧
【Emily】AI修復70年舊相 中環街市魚檔活化升呢
【Emily】AI修復70年舊相 中環街市魚檔活化升呢
【Emily】《中環夏誌》下月回歸 25節目免費入場
【Emily】《中環夏誌》下月回歸 25節目免費入場
【Emily】8議員考察沙頭角 隔牆問好深圳市民
【Emily】8議員考察沙頭角 隔牆問好深圳市民
【Emily】全港首間 恒生銅鑼灣設寵物友善分行
【Emily】全港首間 恒生銅鑼灣設寵物友善分行