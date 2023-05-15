【Emily】容海恩母親節偕女合照 鄧家彪：可與我兒「對一對」

特首揀花送最重要「兩位媽媽」

Eunice上載同兩個女嘅合照，囡囡送花並錫錫媽咪。鄧家彪就喺帖下留言，話其4歲囝囝幾靚仔，應該同Eunice嘅囡囡「對一對」，仲話「交朋友又得，做人世亦可，睇下啱唔啱嘴型」，Eunice即刻回應話好。民青局長麥美娟留言話如兩家小朋友見面「記得叫埋Auntie嚟陪食」。

經民聯主席盧偉國拍片，用色士風吹奏已故歌星陳百強嘅《念親恩》送上母親節祝福。佢話每次聽到「父母親愛心，柔善像碧月，常在心裡問何日報」，內心都百感交集，提到太太黃少珍（Adelina）已經返天家21個月，相信熱愛唱歌嘅太太此刻應該喺天上同天使合唱。

陳國基登陸小紅書

另外，政府主要官員都有開社交媒體，向公眾傳遞資訊、發表感想，政務司長陳國基噚日就話，佢除咗加入微博，仲加入埋內地好受歡迎嘅社交平台「小紅書」，話希望藉此向內地民眾分享特區政府各項政策同措施，盼促進大家之間交流，叫大家關注其小紅書號。