國泰查航班滑行「慢駛」 機師：按章工作表態 指支薪條款改 計航程變計時數

機管局回覆稱，局方一直有統計和分析停機坪運作，並與各機場運作持份者定期溝通，以監管飛行區的運作效率，該機制令機場運作一直維持暢順。發言人續說，飛機滑行時間對停機坪運作有一定影響，特別在抵港航班抵達前，地勤服務公司、航空公司等不同公司須在相關閘口準備迎接旅客和提供各種機務。

國泰航空表示，一直與機管局及其他航點的有關當局緊密合作，十分重視雙方交流意見，國泰一向以安全為先，致力維持高效率及高水平的航務運作。

機管局反映 公司電郵警告

根據本報獲得國泰航空航務總經理Tim Burns於4月21日向國泰機師發出的電郵，國泰最近與機管局開會，機管局指數據顯示有部分國泰航班在機場的滑行時間較其他航空公司慢，國泰核實數據後亦發現有類似情况。

國泰在電郵提到，飛機在跑道與停機坪之間的滑行速度上限時速為30節（約每小時55.5公里），而根據現行指引RETI，平均可接受範圍約為15至20節（約每小時27.8至37公里）。翻查國泰航空的2022年度可持續發展報告，國泰航空透過減少「降落後滑行過程引擎操作的程序」（RETI），降低航機於地面的燃油消耗和溫室氣體排放。

有不願透露姓名的國泰機師向本報稱，國泰有設下飛機在地面滑行的最高時速，而地面不平或轉彎亦有時速限制，但無限制最低時速。他指國泰兩年前大裁員後更改支薪條款，由原來按航程計算，改為按時數計算，航機早到更會遭扣減人工，引發部分機師自發按章工作。該機師又指，若飛機滑行時必須加速至特定速度，有可能增加使用煞車系統減速，或會令系統過熱，增加故障風險。

工會：國泰利潤回升削津貼 機師大量流失

HKAOA主席Paul Weatherilt表示，滑行過慢情况只佔極少數。他指國泰在疫後的利潤顯著回升，惟機師薪酬仍較疫情前減少40%，其他津貼亦遭削減，導致流失大量機師，國泰現時資深機師不及所需人手一半，認為會影響香港國際航空樞紐的地位。