東鐵駁港島一年 九巴過海客日減3萬人次

明報記者 孫澤芳

城巴新巴日均減客15％

運輸署承認，紅隧過海巴士線全日整體客量下跌，稱會與巴士營辦商保持溝通，適時安排相應服務調整。九巴回覆稱，通車後有近20條過海巴士線客量顯著下跌，其中與新巴聯營、來往深水埗白田及堅尼地城的104線客量跌五成，營運和財政壓力增加。城巴新巴稱，過海路線為主要票務收入來源之一，將繼續留意需求，改善走線及班次提升競爭力。

東鐵線過海段去年5月15日通車至今一年，根據立法會特別財委會早前審核開支預算文件，東鐵線上午最繁忙1小時平均載客率（每平方米站立4人計），由過海段通車前一周的60%，升至去年底的83%，至今年2月初本港與內地通關後的一周再升至87%；載客量則由通車前2.6萬人次，增至通關後3.95萬人次。

18紅隧線17減班 最高少43%

運輸署於東鐵過海段通車前預計，不少隧巴乘客會轉搭鐵路過海，並點名「預告」5條紅隧過海巴士線或需調整服務。關注組織「交通規劃發展聯席」上月發表《九龍中部過海交通習慣研究》，發現18條全日服務的紅隧線，過去一年除了原本班次約20分鐘一班、來往深水埗及跑馬地的117號線無減班，其餘17條線均被減班，平均減幅約17%，當中104號線班次減幅達43%。本報昨日翻查17條線的最新時間表，有10條線平日班次最疏減至25分鐘或以上（見圖）。

團體憂惡性循環 倡特快線吸客

交通規劃發展聯席代表黃弘曆指出，兩巴減班幅度太大，難接受半小時才有車，形容慈雲山、竹園邨等沒鐵路接駁地區的最無辜，本已未能直接受惠東鐵過海，平常依賴的巴士又被減班。黃擔心僅餘客源會被減班嚇退，長遠陷入惡性循環，各路線會因客少再削服務甚至直接取消，建議兩巴趁一周年諮詢公眾，重新規劃過海隧巴網絡，於繁忙時段開辦特快線吸客。

立法會議員張欣宇認為，現時不少紅隧巴士線與東鐵線重疊難競爭，客量大減是意料之內，但兩巴不應只減班，應更積極重組路線。他建議政府實施三隧分流後西隧減價，兩巴可將部分紅隧線改行較少塞車的西隧，藉縮短行車時間提升競爭力，同時開辦更多跨區直達巴士線，以「唔使轉線、一程直達」作賣點招徠。