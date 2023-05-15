大灣區GBA專題：吸港澳青年 順德頻辦交流聯誼 首團考察創業基地 看非遺傳承

明報記者 司徒聰穎

主辦方表示，預計今年將舉辦逾20項與鄉情聯誼、青年交流、政策巡講等相關的活動，譬如「樂創順德 築夢灣區」順港青年鎮街行、順港青少年「千人看順德」交流、「919」人才日港澳台青年圓桌對話等，活動既包含聯誼，也為有意於順德發展的灣區青少提供服務。

聯誼會：歡迎來尋「味」 舌尖或人文氣息

出席啓動儀式的順德區內地港人聯誼會常務副主席陳卓謙認為，兩地文化工作任重道遠，非常歡迎香港青年來順德尋「味」，「這裏的味不單指的是舌尖上的順德，還有作為製造業大區和豐厚文化底蘊的人文氣息，來順德創業、來順德生活，體驗順德魅力」。順德區委常委、統戰部長唐磊晶則希望，透過這些活動能吸引更多港澳青年到順德學習、就業和創業，以及到其他大灣區城市交流，尤其希望港澳青年在城市建設、經濟發展和科技創新等各方面，為家國發展建言獻策。

同日，首項順港文化交流活動亦展開，包括基金董事長、企業高管、商會會長、世界知名演奏家、時尚品牌方等20多人先後考察順德職業技術學院、香雲紗博物館等，了解當地職訓情况及國家級非物質文化遺產的傳承與商業轉化，亦參觀了當地的文旅街區「漁人碼頭」、港人創立的電單車咖啡店，以及順德的創業基地（見另稿）。

協辦是次交流團活動的頭頭是道諮詢有限公司，創始人熊家文正是「家在順德、漂到香港」然後又回到順德創業的「順港人」，於香港中文大學碩士畢業後便留在香港發展，目前在香港科技大學就讀EMBA。本身有15年投資者關係、地產和金融相關工作經驗的熊家文，2021年初回到順德，多次考察後決定在家鄉成立諮詢公司。

港漂回家瞥見商機 建公司順港兩頭走

談及創業初衷，熊家文表示，疫情期間兩名子女在家中上網課，在照顧家庭上增添壓力，全情投入工作的她不希望影響工作，加上亦看好順德的商機，便回家鄉看看。「當時無意中看到TVB藝人郭少芸為順德港澳城港澳台交流促進中心拍攝的宣傳片，發現各項設施齊備、政策等各方面都不錯，經過幾次實地考察後，便抱着試一試的心態」。她表示，從申請到拿到營業執照只花了不足兩周，對當地政府效率很滿意。

熊家文創辦的頭頭是道是一間集獵頭、企業培訓、併購及融資顧問、品牌跨境、政府資源拓展等服務的綜合諮詢公司，在順德及香港設有辦公室，於意大利和韓國均有戰略合作伙伴，業務範圍遍及東南亞、歐美、澳洲等。「一開始的初衷是希望幫企業家朋友解決找不到合適人才的問題。」熊家文道：「隨着業務發展，愈來愈多身邊的朋友和客戶，在收購品牌、金融牌照等服務有需求，所以公司的業務便開始拓展到這些領域。」

現時身兼香港青年創業家協會內地及海外發展理事長等公職的熊家文表示，在順德創業時認識不少當地港人，大家都想為大灣區青年融合發展出一分力，而參與兩地交流工作，「順德文化傳統悠遠，我也想藉助第二故鄉香港的國際優勢，幫助聯結內地和香港企業，共渡後疫情難關」。

「順德製造」正轉型「順德智造」

順德製造業聞名在外，2021年區GDP突破4000億元人民幣，相當於佛山全市三分之一；去年外貿進出口總值年增8.4%，高於全國水平。熊家文指出，順德正經歷「順德製造」轉型「順德智造」的產業升級關鍵期，有非常好的創業沃土，政府提供的優惠創業政策，與當地產業生態鏈、資源等匹配度非常高。另一方面，當地雖有小眾時尚品牌，但仍有些欠缺，發展可待，故希望透過活動，既促進香港與順德兩地於不同領域的交流，也能找到優勢互補的空間。