研粵車南下 林世雄：港面積小需慎思

業界倡限泊港口岸

根據港車北上安排，獲批港車可經港珠澳大橋口岸往來廣東，最長可連續逗留30天，每年累計最長180天。林世雄於訪問稱，待計劃正式實施後會考慮整體運作和港珠澳大橋處理能力，總結經驗後再考慮是否開放其他口岸。林世雄又表示，港府已研究「粵車南下」，但具體安排仍需仔細考量。

政府及立法會上月訪問大灣區，特首李家超曾與廣東省委書記黃坤明會面，據悉會上黃坤明提到，就「北車南下」會照顧香港關注。李家超回港後表示，正就「北車南下」探討實際方案，認為需考慮香港面積和道路限制。

李耀培認為，粵車南下駛往全港各區的可能很低，因本港車位不足、路面擠塞。他估計，南下汽車大多會到本港市中心、商業區，或造成更大擠塞，建議讓南下汽車提早預約泊車位，將車駛到指定口岸停車場，司機和乘客再乘接駁車往市區。

現時本港私家車經申請及預約後，可經港珠澳大橋前往澳門，在澳門邊檢大樓停車場停泊，司機及乘客辦理入境手續後在口岸轉乘公共交通前往澳門其他地區。

議員：控制配額最重要

中國太平保險香港總經理、選委界立法會議員陳沛良表示，現在已有兩地車牌的內地車來港，保險方面只需找本港保險公司購買第三者責任保險便可，因應不同車型、製造年份、司機年齡及駕駛經驗、有否無賠償折扣等因素，保費介乎1000至4000元不等。他認為，由於本港路窄多車，實行粵車南下最重要是控制配額，以免道路變得擠塞。