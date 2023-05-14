佛誕臨近 北角「滑梯」再現 去年抽起 規管放生修例無下文

明報記者 區慧盈

淡水龜現鰂魚涌海面 水警救起

早於上周初，有市民目睹北角碼頭的放生瀡滑梯不斷做生意，鰂魚涌寵物公園對開海面翌日發現有淡水巴西龜，警方確認5月10日下午接獲報案，派出水警撈起該巴西龜，龜獲送往薄扶林漁護署動物管理中心。漁護署稱，該署獸醫初步檢測後發現該龜健康理想，如詳細觀察後認為適合，會送交伙伴動物福利機構安排領養。記者昨午到鄰近鰂魚涌的北角碼頭觀察，發現碼頭繼續架設滑梯供放生，現場有一市民光顧放生魚及蜆。

此外，普願文化在facebook發帖稱本月26日將舉行「同賀佛誕暨慈悲海上放生活動」，並邀請主持「慈心放生」及歡迎會員參加。根據資料，參加會員可於荃灣碼頭集合登船，以380元參與活動，費用已包放生。

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研稱，不少地方如北角及屯門蝴蝶灣都有放生活動，且放生物種廣泛，包括魚蝦甚至淡水巴西龜等。他解釋，巴西龜售價便宜，協會不時收到遭放生淡水巴西龜，身上甚至寫有宗教字樣。

黃朗研續稱，不少放生者只着重放生過程，未仔細考慮動物生命及放生後生存率。他建議政府應立法禁止放生活動以拯救動物。

議員倡禁個人放生 設指定公司

漁農界立法會議員何俊賢建議政府立法規管科學化放生，從行業入手規管放生活動，包括設指定的放生列表及放生機構，同時禁止個人放生。他認為政府應集合漁農界專家，商討能放生的物種，以免危及本地物種。

前食衛局長陳肇始去年1月稱會修訂《防止殘酷對待動物條例》，最高可罰款20萬元及監禁3年，條例明確指出將動物放到不合適環境以致動物受痛苦屬殘酷對待動物行為。政府原擬去年底前向立法會提交條例草案，結果至今未有提交。