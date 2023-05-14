團體倡設「兒童照顧者津貼」

育有兩名分別6歲和18歲女兒的單親母親阿桃表示，因家庭問題及照顧女兒壓力過大而患抑鬱症，10年間長期見精神科醫生。阿桃一家每月獲發約1萬元綜援，她說小女兒學習能力稍弱，每月補習費用逾千元，她只好想盡辦法節省開支，一日3餐盡量在家吃，食茶餐廳都「好肉痛」，「即使女兒下課後肚餓，想買麵包吃都覺得貴」，冀政府提供津貼和物資援助。她又表示今日母親節「有女兒在身邊已經好開心」，笑言小女兒在學校製作了手工送給她。

平台4月27日至5月5日以網上問卷調查708名正照顧一名或以上兒童的照顧者，他們平均每天照顧家庭約11.8小時，約74%受訪者是全職照顧者。約65%和73%受訪者分別表示因照顧兒童而放棄個人事業或興趣。逾半受訪照顧者沒獲任何人或服務協助，並認為金錢是主要壓力來源，包括個人承擔的照顧開支太大、家庭收入不穩定或收入不足、因經濟困難而未能為子女提供足夠學習支援和向家人支付家用。

平台代表黃佳鑫指出，調查反映大部分受訪者須獨力承擔照顧家庭的壓力，冀政府政策不止針對殘疾人士或長者照顧者支援，將現時的為低收入家庭護老者或殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃擴展至兒童照顧者，並研究增設社區服務外展隊主動支援照顧者的情緒。