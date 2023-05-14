民青局聯國委會發言：彈性處理外傭換僱主特殊情况

【明報專訊】民政及青年事務局常任秘書長林雪麗率領港府代表團出席聯合國消除對婦女歧視委員會會議，強調政府致力保障婦女免受一切形式歧視、不公甚或暴力對待。對於委員會關注本港外傭轉換僱主的問題，代表團表示，外傭在兩年合約期內提出在港轉換僱主通常不獲批，強調當局提供適當彈性處理特殊情况。
代表團前日以中國代表團成員身分出席聯合國會議，向委員會介紹《消除對婦女一切形式歧視公約》在港實施情况，並就委員會對本港人權狀况及婦女發展的關注事項澄清。
就委員會關注本港外傭轉換僱主的問題，港府強調充分尊重外傭權利，外傭與本地工人一樣受《僱傭條例》保障。而據入境處政策，外傭可終止合約並申請更換僱主，但需離港並重新提交簽證申請，港府強調已提供適當彈性應付特殊情况，例如外傭遭虐待或剝削、僱主移民等，換僱主前可不離港。
代表團又表示，港府透過修訂法例例如《性別歧視條例》，以保障餵哺母乳的女性免受騷擾，而有關餵哺母乳而作的歧視和騷擾行為，自2021年6月起已遭禁止。
民青局常秘會上駁斥警干犯性別暴力
民青局在社交平台引述林雪麗於會上稱，某些非政府組織提交予委員會的是錯誤評論，例如指警方干犯「基於性別的暴力行為」等，並駁斥有關《港區國安法》干預婦女政治權利的惡意陳述。林雪麗又說，港府會繼續投入資源推廣婦女在各方面得到應有地位、權利和機會。