民青局聯國委會發言：彈性處理外傭換僱主特殊情况

代表團前日以中國代表團成員身分出席聯合國會議，向委員會介紹《消除對婦女一切形式歧視公約》在港實施情况，並就委員會對本港人權狀况及婦女發展的關注事項澄清。

就委員會關注本港外傭轉換僱主的問題，港府強調充分尊重外傭權利，外傭與本地工人一樣受《僱傭條例》保障。而據入境處政策，外傭可終止合約並申請更換僱主，但需離港並重新提交簽證申請，港府強調已提供適當彈性應付特殊情况，例如外傭遭虐待或剝削、僱主移民等，換僱主前可不離港。

代表團又表示，港府透過修訂法例例如《性別歧視條例》，以保障餵哺母乳的女性免受騷擾，而有關餵哺母乳而作的歧視和騷擾行為，自2021年6月起已遭禁止。

民青局常秘會上駁斥警干犯性別暴力

民青局在社交平台引述林雪麗於會上稱，某些非政府組織提交予委員會的是錯誤評論，例如指警方干犯「基於性別的暴力行為」等，並駁斥有關《港區國安法》干預婦女政治權利的惡意陳述。林雪麗又說，港府會繼續投入資源推廣婦女在各方面得到應有地位、權利和機會。