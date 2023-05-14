向港捐幹細胞粵漢獲內媒刊相 醫局：不披露可識別資料

【明報專訊】廣東《羊城晚報》日前報道，一名廣東男子在南方醫科大學珠江醫院完成造血幹細胞採集，造血幹細胞獲安排經高鐵送達香港，用作救助本港一名白血病患者。報道稱今次是新冠疫情以來「內地首例非凍存造血幹細胞境外捐獻」，並刊載該男子樣貌、姓莊及來自廣東陽江。本港醫管局昨回覆確認，早前有來自內地的造血幹細胞順利運抵本港，會盡快為合適病人安排移植，但不會披露任何可識別捐贈者和患者的資料。
新冠下首例「非凍存造血幹細胞境外捐獻」
醫管局又表示，感謝捐贈者無私大愛，造福有需要病人，本港有既定機制安排捐贈及移植造血幹細胞移，遇有嚴重血病患者需骨髓移植時，香港骨髓捐贈者資料庫會尋找本地及全球脗合的捐贈者。
血液及血液腫瘤科醫生區永仁表示，造血幹細胞可治療急性血癌、淋巴瘤、新陳代謝病、骨髓衰竭等，施贈前要確認捐贈者的白血球組織型（HLA）與病人完全匹配。他說，本港境內成功配對的機率約六至七成，故當局會同時在資料庫尋找全球合適的捐贈者，如病人的HLA罕見，或要接受境外捐贈，「香港（境內）捐贈給香港病患就最方便，但內地捐來香港也很常見」。
醫生：內地捐幹細胞來港常見
醫管局表示，截至今年3月，本港已逾16.9萬人登記成為志願骨髓捐贈者，當中698人（0.4%）已捐贈；亦成功為1269位本地及海外病人尋獲合適造血幹細胞作移植治療。
《羊城晚報》稱，捐贈人今年3月底得悉其造血幹細胞與一名香港患者可配對，透過陽江市紅十字會等協助下捐獻。廣東省紅十字會日前亦發文稱是次配對標誌「中華骨髓庫的境外捐獻工作已恢復正常運作」。有關公布亦刊載捐造血幹細胞男子的姓氏及樣貌。