向港捐幹細胞粵漢獲內媒刊相 醫局：不披露可識別資料

新冠下首例「非凍存造血幹細胞境外捐獻」

醫管局又表示，感謝捐贈者無私大愛，造福有需要病人，本港有既定機制安排捐贈及移植造血幹細胞移，遇有嚴重血病患者需骨髓移植時，香港骨髓捐贈者資料庫會尋找本地及全球脗合的捐贈者。

血液及血液腫瘤科醫生區永仁表示，造血幹細胞可治療急性血癌、淋巴瘤、新陳代謝病、骨髓衰竭等，施贈前要確認捐贈者的白血球組織型（HLA）與病人完全匹配。他說，本港境內成功配對的機率約六至七成，故當局會同時在資料庫尋找全球合適的捐贈者，如病人的HLA罕見，或要接受境外捐贈，「香港（境內）捐贈給香港病患就最方便，但內地捐來香港也很常見」。

醫生：內地捐幹細胞來港常見

醫管局表示，截至今年3月，本港已逾16.9萬人登記成為志願骨髓捐贈者，當中698人（0.4%）已捐贈；亦成功為1269位本地及海外病人尋獲合適造血幹細胞作移植治療。

《羊城晚報》稱，捐贈人今年3月底得悉其造血幹細胞與一名香港患者可配對，透過陽江市紅十字會等協助下捐獻。廣東省紅十字會日前亦發文稱是次配對標誌「中華骨髓庫的境外捐獻工作已恢復正常運作」。有關公布亦刊載捐造血幹細胞男子的姓氏及樣貌。