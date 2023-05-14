渣打分行因疫停業 許樹昌：新冠未到頂 人力顧問料本月病假者增兩成 許籲高危者打針

人力顧問：多機構仍「一條線」始復工 人手緊

卓越人力資源管理顧問行政總裁梁美儀稱，近日疫情升溫，觀察到各行業都多了員工稱感染新冠請病假，令人手緊張，估計本月不少公司缺勤率上升，或較上月多兩成人請病假。她說，按現行法例新冠病假安排無異於其他疾病，但大部分機構沿用疫下標準處理病假，為免散播病毒會要求員工完全康復至快測「一條線」才回辦公室，令部分公司人手不足。

許：內科病房入住率120% 近八成高齡

昨日渣打銀行奧海城分行門外張貼告示，稱「因應最新疫情」須暫時關閉至另行通知。渣打回覆稱，奧海城分行及皇后山邨分行均因有同事身體不適暫時停業，其中奧海城分行為保障客戶與員工關閉清潔消毒，明日恢復營業，皇后山邨分行亦會盡快恢復服務。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在商台《政經星期六》指出，目前社區整體防重症屏障仍存在，因曾打針及感染者仍有T細胞記憶，惟因目前流行Omicron分支XBB，其刺突蛋白變化大令疫苗功效大打折扣；而近日多了人入院，公立醫院內科病房入住率高達110%至120%，入院者平均年齡約73歲，78%屬65歲以上，新冠感染者較流感者多。被問到需否重推口罩令及社交距離措施，許表示，世衛已公布新冠不再是國際關注緊急事件，病毒已風土化無必要走回頭路，認為只有出現新病毒品種、多重症、高死亡率才需調整策略。

被問重推疫策 稱無必要走回頭路

至於流感，許樹昌說，今波流感上月初爆發，至上月底呼吸道樣本流感陽性比率約20%達高峰，但上周（4月30日至5月6日）已回落至約9.8%，接近平日9.2%的基線水平，相信數周後只剩零星個案。

至於政府早前批准多兩款新冠疫苗，包括莫德納Omicron二價疫苗及康希諾疫苗在港使用，許相信兩款疫苗在港主要用作「溝針」作加強劑使用 。