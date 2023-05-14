復常首母親節 花墟酒樓嘆生意遜預期

指天雨加多人外遊

花店：生意遜去年一至三成

旺角花墟昨午有市民選購鮮花打算送給母親，人流未算太多。戴小姐選購了玫瑰及康乃馨，花費約500元。陳小姐偕男友陳先生一同買花給母親，她說其母經常收花，故想選購較特別的款式，陳先生更說「母愛呢啲嘢，（預算）無上限」。不過數間花店負責人均表示今年生意未如理想。嘉馥花店負責人劉小姐表示，今年母親節並不如市場預期般景氣，估計與通關後大批市民離港外遊有關。劉說，母親節有別情人節，客人較少預訂花束，反而習慣正日或前夕親身選購，暫時難估計最終銷情，花店定價亦不敢太進取，每束鮮花售388元起。繽紛時刻花店負責人同樣表示受天雨影響，生意較去年差，估計少一成至三成生意。

酒樓：多客選消費較低早午市慶祝

酒樓生意同樣未如理想。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠說，不少市民習慣提早慶祝母親節，但綜合酒樓過去3周的生意，他發現大部分客人選擇在消費較低的早市及午市飲茶慶祝，「訂位多到接唔完」；相反，晚市小菜時段昨晚及今晚只有60張枱訂座，受下雨影響，他估計昨晚會有約10枱客爽約，而往年母親節前夕晚市訂座可達100枱。蘇認為上月派發的3000元消費券對生意幫助不大，因為「一早使晒」，若與2019年母親節相比，預計茶市生意額不變，但晚市會少三成。

（母親節）