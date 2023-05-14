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承父母做寄養家長 平常心建雙向關係

【明報專訊】很多人今日會對母親說一聲「母親節快樂」，但亦有一群小朋友無法在母親身邊過節。今個母親節是藍太做寄養家長後第一個母親節，去年8月她跟隨母親步伐，成為寄養兒童的「藍姨」，照顧一名11歲女童。藍太的父母馮氏夫婦自2005年起做寄養家長，一做14年，先後照顧約15名寄養兒童，每逢過節仍會與曾照顧過的寄養兒童聚會。如今藍太繼承了母親的「姨姨」角色，「我們與寄養兒童是雙向關係，互相祝福，互相關愛」。

45歲的藍太與丈夫沒有子女，受父母影響，一直都有做寄養家長的想法，終在疫情期間付諸實行。藍太說，選擇不生育是擔心小孩是否健康活潑，但父母照顧的寄養兒童「都好乖好叻」，卻無家人照顧，想到社會上仍有許多有同樣遭遇的小朋友，決定成為寄養家長，去年8月迎來第一個寄養女兒婷婷（化名）。

向母取經

認知寄養家庭是過渡

初為「人母」的藍太頗為緊張，曾向母親取經，後者着她保持「平常心」，毋須太遷就小朋友。十餘年寄養家長經驗讓馮太明白，寄養家庭扮演過渡角色，許多寄養童終有一天會回到原生家庭，亦需了解原生家庭在管教、生活水平等方面，盡量不要有太大落差。

藍太除了照顧婷婷的日常生活，偶爾也需開導她。婷婷的親母因某些原因沒時間照顧她，婷婷剛來藍家時便說過一句「其實我自己咩都識做」，對寄養安排略有排斥。藍太便開導她，解釋這段時間為何要留在寄養家庭。隨後二人相處十分愉快，藍太的恤衫下擺夾了個手工膠夾，是婷婷送的聖誕禮物。藍太笑說婷婷很愛做手工，去年聖誕節「佢整咗個盲袋畀我，四格嘅，其中一格就係兩個膠夾，仲有一個係空嘅，叫我『下次努力』」。

相逢離別十餘載

記得每個長期寄養童

每段寄養的終點都是離別，負責跟進婷婷個案的香港家庭福利會社工陳樂君說，寄養服務屬過渡性質，希望盡快安排寄養兒童回到原生家庭或領養。做寄養家長十餘載，馮太記得與每個長期寄養兒童的初見和離別，有人回到原生家庭，有人被領養，有人去到另一個寄養家庭。

馮太第二個寄養女兒沁沁（化名）來到他們家時近兩歲，但仍無法自主坐立，「成個人軟腍腍」，亦非常「黐身」，有時她去廁所，沁沁就會在門外哭。在馮家生活了5年，沁沁上小學前的暑假，她的婆婆「話要多一個人頭拿綜援」並接走了她。馮太記得很清楚，分別數月後的聖誕節聚會與沁沁重逢，「佢一見到我就成眶眼淚，拖住我手」。

馮太2016年退出長期寄養服務，2017至2019年仍有提供緊急寄養服務，最後因身體原因退休。馮太曾照顧過的寄養兒童現在每天會在通訊軟件向她說「早晨晚安」，每逢過節亦會一起吃飯，偶爾會回到馮家小住。今年初，3個寄養童回到馮家，為馮太慶祝生日，其中一個女孩其後隨養母移民美國，她在生日卡上寫道：「Will miss all of you so much.」

明報記者 楊晨

（母親節）

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