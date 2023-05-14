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創港首精神病人家屬互助組織 爭取支援

【明報專訊】陳麗麗除辭去教職照顧患思覺失調的女兒，亦積極參與倡議工作。她成立的組織曾透過倡議促成當局為藥物資訊提供中文譯本。參與倡議工作少不免要面向公眾和接受訪問，陳當初怕影響家人，幸得丈夫支持，「佢話我唔介意人哋知道我個女有病，你放心接受訪問。呢份支持、尊重，鼓勵我做到今時今日」。

專家倡察覺異常須發問

「唔理個病唔會好番，只會惡化」

陳麗麗作為照顧者，2004年成立本港首個精神科病人家屬互助組織，目前她亦是精神健康諮詢委員會成員，不時到社區教育公眾，包括為市民做簡單評估及介紹情緒病等，並與政府部門緊密接觸，透過倡議工作令家屬得到較完善的支援，「政府的施政同我們的需求要配合才可以產生火花、成效」。她說，過往曾就引進新藥物、為藥物資訊提供中文譯本等做倡議工作，現時則倡議將精神健康服務納入《基層醫療健康藍圖》，亦建議由家庭醫生為精神病患者作初步診斷及轉介。她認為藥物對病人康復重要，但家人的照顧及配合亦對病情有很大幫助，「因為（患病）唔係佢想，而且佢係第一身辛苦嘅人，如果我哋唔喺旁邊，咁點辦呢？」

衛生署健康促進處高級臨牀心理學家何宗偉說，思覺失調患者有不同程度的症狀，部分人思想紊亂、社交退縮，嚴重情况甚至有幻聽、幻覺等，包括見到樓宇倒塌。他說有市民對病人存有誤解，覺得他們難以相處、無理取鬧，惟忽略他們或受病所困，建議病人及家屬若察覺到異常，一定要發問，「就算非即時搵到解決方法，只要肯問肯講，就會有機會改善，可能搵到社工、醫生，甚至好友幫手」。他又以糖尿病及關節炎比作思覺失調，「你唔理佢係唔會好番，只會惡化」，因此需及早正視。

（母親節）

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