東院添兩高壓氧單人艙助縮輪候 現非緊急排一年 料可減半

歐陽先生去年底右眼突然失去視力，經檢查後發現是中心視網膜動脈阻塞，獲轉介至高壓氧治療中心，一連5天接受共10次治療，每次約兩小時。他憶述首次治療當晚是世界盃決賽，他坐在艙內一邊戴上頭罩聞氧氣，一邊看着直播，過程毋須服藥或打針，形容很舒服、很輕鬆，「第一晚已經恢復可見黑白影像，之後每晚看着窗外大廈愈來愈清晰，慢慢見到一格格（窗），然後見到彩色影像」。

治療一氧化碳中毒「糖尿腳」等

24小時候命的高壓氧治療中心設於急症室旁，最多用作治療一氧化碳中毒病人，佔41%，其次是放射性治療後發創傷及中心視網膜動脈阻塞病人，分別佔19%及16%。中心日間主要為慢性病人提供預約治療，一旦出現緊急病人會騰出空間收症。治療中心2018年9月啟用至今共服務6300人次，其中4300人次屬非緊急慢性病人，其餘2000人次為危重及緊急病人。

治療中心現設兩個多人艙，各可容納6名病人，現時每日各開放一節預約時段，即共收12名預約病人。兩個單人艙今年6月啟用後，每日可收多8名病人，更有助靈活調配人手，屆時可額外加開一節多人艙節數，令全中心每日可接收26名預約病人。

長期缺人 單人艙增調配彈性

殷榮華表示，單人艙彈性較大，可按個別病人需要調節艙內壓力，也可接收傳染病人隔離治療。他說緊急病人不適合使用單人艙，因病人若出現突發情况，醫護需待艙內氣壓回復至正常水平，才能拉出病人施救，故只會接收非緊急病人；即使出現大批急症病人、多人艙不敷應用，也不能貿然使用單人艙。

殷榮華稱，由於入艙工作的醫護於24小時內不能再入艙，對人手編配造成限制，加上治療中心不斷有醫護流失，目前只有5名醫生及30名護士輪值，人手長期不足令多人艙開放節數有限，延長輪候時間。他相信增設單人艙後，治療中心非緊急服務量將由每月150人次，增至逾300人次，令輪候時間縮減至半年。至於治療中心會否擴充，他稱由於空間有限，難再增設治療艙，將集中提升現有收症能力。