明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

嘉道理農場錄9豹貓 密度世界前列 場內叢林裝紅外線高清相機 一年攝113次出沒

【明報專訊】豹貓是本地頂級肉食動物，在郊野分佈廣泛，卻因夜行而難得一見，偶爾更被行山客誤認為老虎。嘉道理農場暨植物園利用紅外線高清攝影機，在面積約1.5平方公里的農場範圍內，連續一年共拍攝到113次豹貓出沒，研究團隊再分析每隻豹貓獨一無二的花紋，辨認到9隻豹貓，推算在農場出沒的豹貓種群密度達每平方公里0.64至0.87隻，是全球已知豹貓密度最高地區之一。除了豹貓，研究期間亦拍攝到另一種野生動物小靈貓400多次，以及果子狸、箭豬及赤麂等，顯示該處生物多樣性豐富，次生林發展成熟。

明報記者 馬耀森

港頂級捕食動物 唯一野生貓科

嘉道理農場暨植物園高級自然保育主任楊劍煥表示，本港過去曾有老虎出沒紀錄，但過去數十年已絕迹，豹貓成為本港陸地頂級捕食動物，亦是香港目前唯一存在的野生貓科動物，對維持生態系統平衡極為重要，但過去本地對豹貓的研究不多，外國則會傾向研究體型較大的貓科動物如老虎和豹，故研究團隊以嘉道理農場為起點，調查場內豹貓數目、分佈及種群密度，是已知中國大陸地區首次利用紅外線相機技術估算豹貓密度。

每平方公里0.87隻

僅次新加坡德光島

調查於2020年6月至2021年5月進行，團隊在嘉道理農場內劃分成19個方格，每格設置兩部紅外線攝影機，兩部相機相距約2.5至4米，對着同一位置，以便同一時間拍攝豹貓兩側花紋。連續12個月的調查共拍攝到113張豹貓照片，並辨認到9隻豹貓。團隊進一步分析採樣數據，得出農場範圍內出沒的豹貓種群密度介乎每平方公里0.64至0.87隻，僅次於新加坡東北部外海的德光島（Pulau Tekong），當地錄得每平方公里0.89隻豹貓。

楊劍煥解釋，香港與新加坡德光島均並非原始樹林，而是次生林，外國有研究指出，在次生林和人工林的人為生境中，豹貓的主要食物源鼠類密度較高，而且適宜隱藏的灌木叢較多，有利於豹貓覓食和繁殖。他說，嘉道理農場與本港大部分郊野一樣，早年原始樹林遭砍伐及破壞，後來由政府廣泛植林，經過數十年演變，成為現時成熟的次生林，加上更高級的肉食動物如老虎或豹在本地早已滅絕，而其他會捕食豹貓的大型猛禽及蟒蛇等在農場並不常見，故形成適合豹貓生存的環境。

「次生林」發展成熟

灌木多利覓食繁殖

是次研究錄得9隻豹貓，不過楊劍煥說並非所有豹貓在同一時空出現，其中只有3隻被連續記錄到，其他均只在個別月份於農場內出沒，另外每隻豹貓的活動範圍都不同，其中一隻在農場大部分地點出現，亦有個別只在邊緣範圍被拍攝到，他分析這些豹貓有可能是「過客」，「可能佢哋闖入咗其他豹貓嘅地盤，但被當地的『主人』趕走」。他說今次研究拍攝的照片未能進一步分辨豹貓性別，未能評估牠們的活動範圍，不過外國研究顯示，雄性豹貓的地盤約5至6平方公里，雌性約1至2平方公里。

是次研究涵蓋整個嘉道理農場，農場位處新界中部，坐落於大帽山以北，佔地約1.5平方公里，地勢陡峭，最高點680米，植被以次生林為主，其他包括草坡、果園和農地等，周圍與多個郊野公園包括大帽山、城門、大埔滘自然護理區，組成連接自然保護地合共87.12平方公里，形成連綿的生態走廊。

（城市保育）

上 / 下一篇新聞