嘉道理農場錄9豹貓 密度世界前列 場內叢林裝紅外線高清相機 一年攝113次出沒

明報記者 馬耀森

港頂級捕食動物 唯一野生貓科

嘉道理農場暨植物園高級自然保育主任楊劍煥表示，本港過去曾有老虎出沒紀錄，但過去數十年已絕迹，豹貓成為本港陸地頂級捕食動物，亦是香港目前唯一存在的野生貓科動物，對維持生態系統平衡極為重要，但過去本地對豹貓的研究不多，外國則會傾向研究體型較大的貓科動物如老虎和豹，故研究團隊以嘉道理農場為起點，調查場內豹貓數目、分佈及種群密度，是已知中國大陸地區首次利用紅外線相機技術估算豹貓密度。

每平方公里0.87隻

僅次新加坡德光島

調查於2020年6月至2021年5月進行，團隊在嘉道理農場內劃分成19個方格，每格設置兩部紅外線攝影機，兩部相機相距約2.5至4米，對着同一位置，以便同一時間拍攝豹貓兩側花紋。連續12個月的調查共拍攝到113張豹貓照片，並辨認到9隻豹貓。團隊進一步分析採樣數據，得出農場範圍內出沒的豹貓種群密度介乎每平方公里0.64至0.87隻，僅次於新加坡東北部外海的德光島（Pulau Tekong），當地錄得每平方公里0.89隻豹貓。

楊劍煥解釋，香港與新加坡德光島均並非原始樹林，而是次生林，外國有研究指出，在次生林和人工林的人為生境中，豹貓的主要食物源鼠類密度較高，而且適宜隱藏的灌木叢較多，有利於豹貓覓食和繁殖。他說，嘉道理農場與本港大部分郊野一樣，早年原始樹林遭砍伐及破壞，後來由政府廣泛植林，經過數十年演變，成為現時成熟的次生林，加上更高級的肉食動物如老虎或豹在本地早已滅絕，而其他會捕食豹貓的大型猛禽及蟒蛇等在農場並不常見，故形成適合豹貓生存的環境。

「次生林」發展成熟

灌木多利覓食繁殖

是次研究錄得9隻豹貓，不過楊劍煥說並非所有豹貓在同一時空出現，其中只有3隻被連續記錄到，其他均只在個別月份於農場內出沒，另外每隻豹貓的活動範圍都不同，其中一隻在農場大部分地點出現，亦有個別只在邊緣範圍被拍攝到，他分析這些豹貓有可能是「過客」，「可能佢哋闖入咗其他豹貓嘅地盤，但被當地的『主人』趕走」。他說今次研究拍攝的照片未能進一步分辨豹貓性別，未能評估牠們的活動範圍，不過外國研究顯示，雄性豹貓的地盤約5至6平方公里，雌性約1至2平方公里。

是次研究涵蓋整個嘉道理農場，農場位處新界中部，坐落於大帽山以北，佔地約1.5平方公里，地勢陡峭，最高點680米，植被以次生林為主，其他包括草坡、果園和農地等，周圍與多個郊野公園包括大帽山、城門、大埔滘自然護理區，組成連接自然保護地合共87.12平方公里，形成連綿的生態走廊。

（城市保育）