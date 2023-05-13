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銀行經理涉非禮 女下屬啞忍「我份花紅靠佢」

【明報專訊】32歲銀行男經理涉嫌多次職場非禮及襲擊一名女下屬，他否認5項非禮及2項普通襲擊罪，昨日在東區裁判法院受審。事主供稱，一次她拒絕與被告在午休時外出，被告稱「唔出去行會肥」，並伸手搓事主的肚。事主感到不適但不敢出聲，因為怕得罪被告，「我份花紅靠佢」。案件下周二（16日）續審。

事主稱遭摸肚、揼大腿、拍臀

指被告「大紅人」恐反被處罰

被告楊文鎧，承認事實指他案發時於交通銀行某分行任職市場風險部經理。事主X供稱，她於2019年大學畢業後，加入上述銀行分行當培訓生，被告是她直屬上司。X加入部門後，被告常邀她午休時外出。涉及襲擊的案情指一次X拒絕後，被告用手搓X的肚約4次。X感覺不適，心想：「我肥關你咩事？」但不敢出聲。除了怕影響花紅外，亦怕上司因為被告是「大紅人」，反而會處罰她。

X續稱，2020年12月中，當時辦公室沒有旁人，被告走到X旁邊坐下，用手揼X的大腿後將手平放在她腿上，X見狀問：「好好摸定好好揼呢？」被告回應：「啲肉好腍、好彈。」X自言「好核突」，因當時想用手機拍下被告行為作證，故未有縮開。

翌年初，被告曾在X站立時拍她臀部，表現得開心及似是在玩耍，以及一次X以胸靠椅背坐着，被告從後拍打X臀部，稱「你坐番好啲啦」。X又指同年2月中，被告藉教導X在她身旁操控滑鼠時，用手臂碰到X的左胸幾次。以上4宗事件屬非禮控罪。惟X記不起最後兩宗事件細節，僅指不外乎搓肚或揼大腿等被告常做的行為。同年5月X越過上司向公司投訴。

辯方質疑敏感 事主否認

X不同意辯方指她是一名敏感、容易注意到異性對她投以目光的人，辯方翻出X與前男友的聊天紀錄，即X曾提及被告會𥄫她胸部、自己衣著不暴露卻惹人觀看，並指X向前男友指「啲同事識貨，好過你」，X回應稱「講吓笑啫」。最後辯方指被告沒有做過X指稱的所有行為，X表示：「超級絕對無敵唔同意。」

【案件編號：ESCC 2459/22】

相關字詞﹕普通襲擊 非禮 銀行經理 交通銀行香港

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