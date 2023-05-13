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港聞

港聞二

鼓吹殺法官、播毒 男子囚11月

【明報專訊】32歲男子去年於網上討論區「連登」，煽惑新冠確診者「四圍播毒」，警方調查後發現他前年曾經於同一討論區鼓吹傷害法官和警員。該男子昨日在區院承認3項煽惑罪，辯方求情形容他為「鍵盤戰士」，因不滿政府施政而在網上「亂噏」泄憤，單純欲博取回應。法官同意本案案情不算十分嚴重，考慮到被告過往奉公守法，相信他經歷是次「慘痛教訓」後重犯機會不高，判他囚11個月。

被告鍾志超現從事冷凍工程，他承認各一項煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害、煽惑他人有意圖而傷人及煽惑他人使其他人蒙受感染的危險罪名，否認兩項相關罪行，准存檔法庭，不予起訴。

沒具體執行計劃 無發生襲擊事件

官：案情非嚴重 重犯機會低

法官李慶年判刑時指被告並非名人，首兩罪的帖文無引來回應，但涉「播毒」一文非單一帖文，連續且積極鼓動，被告進一步提升激進程度，引來逾千正評。

不過李官又稱，被告煽惑襲擊的言論無具體計劃如何執行，內容較概括，也無實際發生襲擊事件。

案情指被告2022年2月7日以帳號「雲海」發布題為「其實與病毒共存個權係我地（哋）自己身上」的帖文，並留言稱「omicron弱╳過流感，驚╳佢，一於大家一中就四圍去播毒」等，帖文截至10日共有3523個正評和402個負評。被告最終在11日被捕。

警方調查後進一步揭發於2021年5月29日，當其他用戶引述政府「絕不姑息恐嚇法官的嚴重違法行為」公告時，被告評論「殺晒啲法官就啱」。同年7月1日，有警員在銅鑼灣執勤時遭男子梁健輝用刀刺傷，被告7日發帖，先後留言「得3萬隻狗，我唔知佢哋每個地方派到幾多狗去企，到時分散晒，再殺就容易好多了」、「唔一定要用刀嘅，可以試下練射箭呀咁」等。

【案件編號：DCCC 514/22】

相關字詞﹕法官 煽動 煽惑他人而使他 蒙受感染的危險罪 連登討論區

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