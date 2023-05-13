器官移植兩地互助 盧寵茂：港病人優先 不會「兩條隊」

將沿現機制操作

盧寵茂昨出席活動後表示，今年3月曾前往北京國家衛健委，與負責器官移植的一個基金會商量及交換意見，就器官移植互助機制訂立初步方案。翻查資料，盧寵茂3月中曾陪同特首李家超拜訪國家海關總署，當時率領代表團在北京進行為期3天的訪問，其間到訪中國器官移植發展基金會，與基金會顧問委員會主席、中國人體器官捐獻與移植委員會主任委員黃潔夫會面。

盧寵茂補充，當局正考慮設立第二層分配機制，當器官沒有本地病人適合時才轉到內地，不會影響在本地的器官分配，「我們不會分兩條隊。整個器官移植和分配制度是公開透明的，有現行機制（跟隨），所以我們仍沿用香港的隊，本地捐出的器官會在本地分配，如果內地有器官屬我們所說的『第二層』，即在內地分配不到，進入香港，我們會根據香港的機制、香港的隊分配給有需要的病人」。

指捐贈系統先進 醫局內地交流

他又指出，本港過去10年曾有肝臟但輪候名單上的病人不適合，因此希望互助機制可令更多有需要的病人受益。至於互助系統是否沿用現有機制，即捐贈者、受贈者均不會知道器官去向和來源，盧寵茂回應稱，為符合國際醫學道德、避免違規或歧視情况，國際醫學界就腦死亡捐贈者一直使用不指定、不記名的捐贈方式，本港日後將繼續沿用同一個機制。

另外，本報日前報道，政府將安排本港移植專家前往廣東省交流，協助擬定兩地器官互助機制安排。盧寵茂昨亦確認醫管局下周將赴內地交流。他表示，內地器官捐贈的資料管理系統非常先進，希望行程可加深香港器官移植界對相關系統的認識，並加強本地專家了解內地器官捐贈、分配、共享和移植方面發展。