科興疫苗「到期日」延一年 接種計劃不擬納新疫苗

衛生防護中心今年3月初去信私家醫生，通知科興新冠疫苗於攝氏2至8度的保質期，已從12個月延長至24個月。信件談及，醫衛局長參考新冠疫苗顧問專家委員會意見後，認為可延長科興疫苗使用期，並列明5個原本於今年3月及10月到期的批次，獲延長多一年至明年3月及10月。防護中心其後於4月初再向私家醫生發信，稱分銷商將於獲延長有效期的疫苗包裝盒上，貼上最新有效期標籤。

本港兩種新冠口服藥的註冊持有人均有於藥物上市後提交支持報告及延長有效期限，其中輝瑞口服藥現時獲批有效期為24個月，默沙東口服藥則為30個月。醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢稱，局方正將部分口服藥有效期，由今年1至3月延長至8月。

政府發言人稱，藥劑製品在上市後會繼續進行穩定性測試，以確保符合產品規格要求，藥廠在取得支持數據後，可向香港藥劑業及毒藥管理局申請延長有效期，並須提交相關報告及穩定性測試等資料，而本港兩種口服藥均獲註冊持有人延長有效期。發言人強調，兩款新冠口服藥均為於短時間內研發的新藥，延長有效期申請均有科學實證及測試數據，確認藥物仍有效，是全球藥劑業界既定做法，並重申公營醫療系統新冠藥物儲備充足。

日逾300人染疫住院 較3月升20倍

新冠疫情升溫，曾德賢昨於港台《千禧年代》稱，本月初每日逾300名病人因感染新冠入院，過去數日更增至逾400人，與3月中每日約20至30人相比，增幅逾20倍。