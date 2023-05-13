機場自駕巴下周載禁區員工 用料「完全可接受」

料明年可載客 據報檢致癌物

這款比亞迪電動巴士可載客14人，最高時速35公里，充電1.5小時可行走200公里。車上設4個鏡頭和定位系統、6個閉路電視、感應器及遙距監察系統等；當巴士偏離既定路線行駛，又或遇上人或障礙物阻擋，便會自動煞停，當乘客未妥善佩戴安全帶便會響起提示聲。初期車內會安排一名安全員，姚兆聰指當乘客熟悉運作後，便不會再有相關安排，期望4至6個月後可毋須安全員隨行。

機管局自2018年起研究無人駕駛系統，總投資達5000萬元。局方先後引入無人拖車及無人巡邏車等，累計已行走逾31萬公里，另稱無人駕駛巴士早前已測試1000次，未來會應用於機場三跑系統，料明年可載客來往機場至航天城及港珠澳大橋，2028年則延伸至東涌新市鎮。