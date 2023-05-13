曾國衞：基本法無提區會必選舉產生 「須有民主成分」是僭建

曾國衞在開場發言表示，社會部分意見反映對《基本法》的理解不夠準確，他引用該法97條及98條，稱港府無憲制責任必須成立區域組織，即使成立，亦屬非政權性組織，亦非必須以選舉形式組成。

「產生過程不刻意平衡不同背景者」

狄志遠說，區議會過去40年由主要委任制推展至民選產生，不希望新制妨礙區議會的「五光十色」。曾國衞重申，有別特首及立法會要由選舉產生，《基本法》沒有明確指出地區組織的組成方式，亦從未提過必須由選舉產生，「更遑論有所謂民主成分」，「必須有民主成分純粹是僭建」。曾國衞稱，任何安排都是因時制宜，過往區議會的民主成分較多，但現時以更多元、多渠道方式產生區議員，更能達至良政善治、提升地區治理效能的目的。他強調，只要愛國愛港，無論背景、政治光譜都可參與區議會，惟產生過程亦不會刻意平衡不同政治背景、光譜的人。

新民黨葉劉淑儀關注，外籍人士能否參與區議會。曾國衞稱，現時對區議員無國籍要求，強調一直用人唯才，只要是愛國者、擁護《基本法》及效忠特區便可參與。

林瑞麟曾言區選「依法邁普選一步」

翻查資料，過往都有官員為區議會增加直選議席表態，前政務司長林瑞麟於2011年區選形容，該屆區議會投票屬「香港發展民主，按《基本法》邁向普選的重要一步」。前政務司長張建宗則在2019年區選形容，該次選舉「特別重要、特別有意義，是真正民主的體現」。

另外，改組後的區議會將重新引入委任議員，多名議員大讚其存在價值，但民建聯陳克勤關注若委任議員表現不佳會否被「搣柴」。民青局長麥美娟表示，稍後會公布區議員職責，設有負面清單，任何渠道產生的區議員同受規範，亦要開設辦事處、接觸市民等。