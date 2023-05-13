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昆蟲學會：蜂追勿撥開逃跑 伏地衣護喉嚨

【明報專訊】大嶼山芝麻灣郊遊徑昨有漁護署職員遭野蜂螫傷後身亡。香港昆蟲學會副會長饒戈表示，野蜂一般不會主動攻擊人類，如遇追螫，應伏地及蹲下，勿奔跑及嘗試撥開，以免再刺激野蜂；大部分人被蜂螫會傷口腫痛，小部分人會過敏，認為昨日事件較罕見，市民不用過分擔心。

「佢飛一定快過你」 跑動反刺激

饒戈表示，野蜂蜂巢除在樹上，亦有可能藏在茂密草叢、泥穴，甚至是鄉郊及村屋位置，如不慎踢中蜂巢或刺激到野蜂，野蜂會發出信號，聯群結隊攻擊，市民切勿嘗試撥開、逃跑，「佢飛就一定快過你跑」，而且蜂類「睇嘢矇查查」，有大型物體移動反而會進一步受刺激。他建議最好伏地及蹲下，並以衣物保護喉嚨及頭部，因喉嚨如被螫會腫脹，可引致氣管收窄及窒息。

饒又指出，香港帶毒的蜂類有數十種，一般體型愈大、毒量會較高，其中蜜蜂針刺有倒勾，螫人後針刺及毒囊會留在人體，蜜蜂其後會死亡，而黃蜂、虎頭蜂等則可無限次螫人，即使穿著長袖衣物亦可能被螫穿，只有養蜂人的保護衣較有用，但一般市民較難準備，故最重要仍是勿主動刺激野蜂。他說，自己亦曾被蜂螫，被螫一刻痛得「成身打冷震」，傷口流血腫痛，有時個別野蜂會伏在人類皮膚上，但只是吸取汗液的鹽分，並非有意攻擊。

倡硬卡片刮蜜蜂針 避擠壓毒囊

如市民不幸遭蜂螫，急症科醫生蕭粵中建議可以硬卡片將留在傷口的蜜蜂針刺刮去，但要避免擠壓毒囊，以免毒素進入體內，其他品種的蜂則不會遺下毒針，可直接冰敷患處。他提醒，同行者如觀察到傷者氣喘、頭暈，可能是過敏，需及早求醫。

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