植樹遭蜂螫 六旬漁署職員亡 未穿保護衣 蜂群甫散手腫昏迷

芝麻灣郊徑 手4處傷口

昨早10時許，吳國培與同事一行5人由貝澳天后宮出發，到芝麻灣郊遊徑一帶植樹，吳在近望東灣附近遭野蜂螫傷，陷入昏迷，同事隨即報警。吳經直升機被送往東區醫院治理，其間有醫護做心外壓急救，最終不治。據了解，吳因進行植樹工作，未有穿上保護衣，左手有3個懷疑遭蜂螫傷洞口，右手亦有一個螫傷洞口，相信曾被數隻野蜂螫中。他本身患有高血壓，死因待驗屍確定，事件列「送院時死亡」。

現場為尚未啟用的一段芝麻灣郊遊徑山坡，主要為枯樹，地面遺下事主的植樹竹籃，警方及勞工處人員事後在場調查。同場工作的工友姜先生憶述事發經過，稱吳原在自己15米外工作，他突然聽到有人大叫，並見吳突放下竹籃向下跑，細看見吳被一群黑黃色野蜂追，自己上前了解及幫忙撥開；野蜂散開後，吳手掌開始腫脹，直升機到場前已神志不清，但仍有呼吸。他估計事主可能不知道地面有蜂巢，不慎踩到。據本報記者事後到場觀察，現場未見蜂巢。

遺妻子兩女 局長署長致哀

吳國培與妻子育有兩名女兒，其中長女已在職、幼女仍在學，一家四口居於將軍澳一公屋單位。長女透露，父親已在漁護署工作40多年，事發後政府有派員接觸及提供協助，一家正收拾父親遺物，需時整理心情。

漁護署長梁肇輝表示，吳服務漁護署40多年，4年前退休後，以「退休後服務合約」受聘在郊野公園工作，讚揚他堅守崗位，服務大眾，工作表現優秀，深受同事愛戴。梁稱，對痛失盡忠職守的同事感到十分難過和惋惜，會繼續與吳的家人保持聯繫，提供支援。環境及生態局長謝展寰及公務員事務局長楊何蓓茵亦分別發稿，稱對事件感到非常難過，向死者家人致以最深切慰問，會盡力提供協助。

漁署：3年13宗蜂螫 防蜂有培訓

漁護署表示，過去3年共有13宗職員被蜂螫報告，郊野公園分署設有防治野蜂及戶外工作的安全指引和職安健海報，並會為新入職者提供戶外工作的職安健培訓（包括防蜂），亦會定期傳閱相關安全指引，以提高人員防蜂意識。

醫生：港沒劇毒蜂 螫斃罕見

急症科醫生蕭粵中表示，香港沒有毒素極強的蜂類，被螫傷致死罕見，一般傷口會紅腫痛，輕微過敏者會出疹，若嚴重過敏則會休克，血壓降低；過往曾有嚴重過敏史的病人，醫生或會處方「救命筆」的腎上腺素注射器傍身，但未必人人知道自己的過敏反應。他續稱，如傷者本身有未受控制的慢性病，有可能非因蜂螫毒素致病，而是受到外來刺激，好像與人爭執時情緒激動，亦可能誘發心臟病。

同日33歲地盤工遭螫暈 治後清醒

另外，昨午2時許，沙田悠安街近富山殮房一斜坡工程地盤，一名33歲工人在維修斜坡期間左手背被蜜蜂螫傷暈倒，送往威爾斯親王醫院治理後回復清醒。警方調查後將事件列「昆蟲咬傷」。