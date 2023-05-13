植樹遭蜂螫 六旬漁署職員亡 未穿保護衣 蜂群甫散手腫昏迷

【明報專訊】本港昨天一日內有兩名工人被野蜂螫傷，其中64歲、有高血壓的漁護署農林助理員吳國培在南大嶼郊野公園芝麻灣半島植樹期間，遭野蜂螫傷手臂，昏迷送院不治，遺下妻子及兩名女兒。吳在漁護署工作40多年，4年前退休後獲署方以合約形式繼續聘用，漁護署長梁肇輝表示對於痛失盡忠職守的同事感到十分難過和惋惜，會為家屬提供支援。有醫生指，被蜂類螫傷致死罕見，如事主有未受控制的慢性病，受刺激或會誘發心臟病。
芝麻灣郊徑 手4處傷口
昨早10時許，吳國培與同事一行5人由貝澳天后宮出發，到芝麻灣郊遊徑一帶植樹，吳在近望東灣附近遭野蜂螫傷，陷入昏迷，同事隨即報警。吳經直升機被送往東區醫院治理，其間有醫護做心外壓急救，最終不治。據了解，吳因進行植樹工作，未有穿上保護衣，左手有3個懷疑遭蜂螫傷洞口，右手亦有一個螫傷洞口，相信曾被數隻野蜂螫中。他本身患有高血壓，死因待驗屍確定，事件列「送院時死亡」。
現場為尚未啟用的一段芝麻灣郊遊徑山坡，主要為枯樹，地面遺下事主的植樹竹籃，警方及勞工處人員事後在場調查。同場工作的工友姜先生憶述事發經過，稱吳原在自己15米外工作，他突然聽到有人大叫，並見吳突放下竹籃向下跑，細看見吳被一群黑黃色野蜂追，自己上前了解及幫忙撥開；野蜂散開後，吳手掌開始腫脹，直升機到場前已神志不清，但仍有呼吸。他估計事主可能不知道地面有蜂巢，不慎踩到。據本報記者事後到場觀察，現場未見蜂巢。
遺妻子兩女 局長署長致哀
吳國培與妻子育有兩名女兒，其中長女已在職、幼女仍在學，一家四口居於將軍澳一公屋單位。長女透露，父親已在漁護署工作40多年，事發後政府有派員接觸及提供協助，一家正收拾父親遺物，需時整理心情。
漁護署長梁肇輝表示，吳服務漁護署40多年，4年前退休後，以「退休後服務合約」受聘在郊野公園工作，讚揚他堅守崗位，服務大眾，工作表現優秀，深受同事愛戴。梁稱，對痛失盡忠職守的同事感到十分難過和惋惜，會繼續與吳的家人保持聯繫，提供支援。環境及生態局長謝展寰及公務員事務局長楊何蓓茵亦分別發稿，稱對事件感到非常難過，向死者家人致以最深切慰問，會盡力提供協助。
漁署：3年13宗蜂螫 防蜂有培訓
漁護署表示，過去3年共有13宗職員被蜂螫報告，郊野公園分署設有防治野蜂及戶外工作的安全指引和職安健海報，並會為新入職者提供戶外工作的職安健培訓（包括防蜂），亦會定期傳閱相關安全指引，以提高人員防蜂意識。
醫生：港沒劇毒蜂 螫斃罕見
急症科醫生蕭粵中表示，香港沒有毒素極強的蜂類，被螫傷致死罕見，一般傷口會紅腫痛，輕微過敏者會出疹，若嚴重過敏則會休克，血壓降低；過往曾有嚴重過敏史的病人，醫生或會處方「救命筆」的腎上腺素注射器傍身，但未必人人知道自己的過敏反應。他續稱，如傷者本身有未受控制的慢性病，有可能非因蜂螫毒素致病，而是受到外來刺激，好像與人爭執時情緒激動，亦可能誘發心臟病。
同日33歲地盤工遭螫暈 治後清醒
另外，昨午2時許，沙田悠安街近富山殮房一斜坡工程地盤，一名33歲工人在維修斜坡期間左手背被蜜蜂螫傷暈倒，送往威爾斯親王醫院治理後回復清醒。警方調查後將事件列「昆蟲咬傷」。