前警涉賄庭上撤認罪 官斥兒戲騎劫

稱母來電告知已聘律師

被告為前警員蘇靖峰及報稱貸款公司董事兼股東彭閏謙（37歲）。蘇被控各一項公職人員收受利益及訂明人員索取利益罪，彭則被控向公職人員提供利益罪。

彭申請押後案件待聘請私人律師和索取控方文件，獲准保釋，待7月11日再訊。蘇認罪，休庭45分鐘待控方準備案情撮要。惟休庭後，當值律師指被告看畢案情「改變主意」，欲撤銷認罪答辯。裁判官覃有方斥「點會咁兒戲㗎？一陣又話認罪，一陣又話唔認罪」，質疑被告身為前警員，不可能不清楚法律程序，並押後案件下午再訊。

律師趕不及到庭盼押後

官：你估酒樓book位呀？

辯方下午開庭時解釋，被告早上休庭時與母親通電話，得悉母已為他聘請私人律師，加上家中有瑣事未處理，欲撤銷答辯，押後案件。覃官再休庭待其私人律師到庭，惟休庭後被告稱律師未趕及到庭，希望押後下周一，覃官反問：「你估呢度酒樓，book位呀？」怒斥被告做法「好矛」，因他沒律師代表，法庭只能押後，覃官斥：「你𠵱家冇得唔押後，冇得法庭選擇呀！」最終押後下周一再訊，讓辯方律師到庭，其間被告以原有4000元現金保釋。

【案件編號：STCC 1461/23】