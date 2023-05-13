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港聞

港聞二

夫不捨愛子同赴黃泉 妻憶遺言料「佢真係好痛苦」

【明報專訊】54歲送貨工人李子強前日乘貨車經過汀九橋期間，疑因不堪喪子之痛，聲稱不適示意同事停車，下車跨過欄杆墮橋亡。遺孀李太一星期內面對兩噩耗，除了感到無奈、無言，亦對同時支付父子的殮葬費感徬徨，但她指目前有社工支援，感謝社會各界關心。李太表示會堅守對兒子的承諾照顧愛貓，亦打算返娘家暫住。

一周兩噩耗 為殮葬徬徨

李太稱出事當日原打算夫婦一起辦理兒子的死亡證，丈夫明知公司人手充足卻堅持上班。兩人曾就兒子身後事以短訊聯絡，中午1時許，丈夫提醒她「搞好阿仔啲嘢」，她向丈夫傳了一個「OK」手勢，丈夫又回覆一個「OK」手勢，看似沒異樣，李太稱「可能嗰一刻佢真係好痛苦」。

李太稱丈夫的同事視他為兄長，感謝他一直以來照顧。出事貨車本身屬於丈夫名下資產，但一直未供斷，早幾個月丈夫將貨車轉讓予另一同事以減少支出，李太稱可能丈夫早有鋪排，估計他「好多嘢加加埋埋接受唔到，搞成咁」。

難接受兒子重病 鮮探望

李太續說，兩夫婦只有獨子Boris，他5年前患上罕見病，好不容易康復；3個月前一晚突然嘔吐大發，入院檢查後發現患上另一罕見病，要開腦做手術。李太讚Boris很努力治療，惟最終本月6日離世。兒子患病期間，李太每天都到醫院探望照顧，丈夫則因無法接受兒子再得重病，加上身體虛弱不宜進出醫院，故只探望兒子一兩次，丈夫最近一個月亦消瘦廿幾磅。

另外，前晚一名25歲姓劉青年在天水圍家中以USB線上吊自殺，其父發現立即將USB線解下及報警，其母情緒激動清醒送院，兒子不治。據悉死者女友前幾日因病離世，懷疑大受打擊，選擇了結生命。

女友突去世 青年USB線上吊亡

死者生前居於天恩邨，其母劉太一名朋友說他生前任職地盤散工，與父母及12歲妹妹同住，有一名交往五六年、做美容師的女友，但前幾日疑因隱性病突然離世。該友人形容死者「好乖仔」，但「可能過唔到女友嗰關」而輕生，又稱死者母親昨仍情緒失控，一度將頭撞落地下，唯有安慰她還要「睇住個女」。

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

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