破產續佔花園 邱德根女遭頒禁令

官令清空花園 只准白天踏足

原告為Marspan Limited，被告為邱美琪、任何佔用該西貢清水灣岩頭沙一幅土地者及邱美琪前夫Tan Wai Kee。根據判辭，涉事獨立屋花園佔地約1070平方米，為原告於1998年向政府以短期租約租借，租約訂明只可作私人花園、儲物室及廚房用途。

判辭表示，邱美琪被頒令破產後，她持股擁有的原告公司將歸於受託人中策信貸有限公司接管。中策信貸的人員和法院執達吏曾到獨立屋收樓，邱美琪一度拒絕離開。警方到場後邱更將花園閘門鎖上。

供辭稱花園下有僭建廳房 被告否認

2022年7月，中策信貸收回單位，邱美琪則居於獨立屋的花園。根據照片、測量報告和前家傭供辭，花園下大型地庫為非法僭建，內有客廳、飯廳、睡房、浴室、電視機和櫥櫃。另根據獨立屋保安站崗紀錄，邱美琪每日早上在花園逛狗，之後更衣外出，傍晚回到花園過夜。即使邱已遷出獨立屋，單位電費和過往水平相若。

原告一方質疑邱美琪在花園居住，違反短期租約，邱美琪則在誓章否認指控，稱花園內無住宿設施。法官陳嘉信的判辭指出，綜觀各項證據，邱的說法不實，法庭須頒下禁制令。另外，在原告公司持股的邱美琪前夫承認授權邱在花園打理花草，但不包括養狗。陳官頒下禁制令禁止邱居於花園內，須清空花園及交還原告。邱和前夫只能在日間進入花園，亦須付訟費。

【案件編號：HCMP 968/22】