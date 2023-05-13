簡約屋訂政策框架 設機制監察撤換營運機構

【明報專訊】政府計劃5年內興建3萬個簡約公屋單位，3月獲財委會通過首期149.1億元撥款申請，負責興建項目的建築署上月已向城規會申請元朗攸壆路項目的規劃許可。房屋局本月25日將就簡約公屋營運、管理及招標流程舉行簡介會。本報獲悉，該局已就政策制訂主要框架，包括首批4個簡約公屋項目將分拆為多個營運合約分開招標，招標期與項目營運期一樣，統一為期5年，而營運機構主要負責行政工作，房屋局仍保留一定主導權；同時局方將設表現監察及撤換營運機構的機制。
月底辦簡介會 述招標流程
房屋局5月25日下午將於政總舉辦簡介會，除簡介項目營運合約招標流程外，亦提供平台讓各機構交流及提出意見。據悉，局方已制訂項目主體營運框架，但至今仍在細化首批項目的具體營運開支，並將於簡介會聽取機構意見，惟首批4項目的總營運開支約為25億元不變。
攸壆路明年首季招標
此外，房屋局副局長戴尚誠於香港電台專訪稱，首批簡約公屋項目將按落成時間分階段就營運合約招標，元朗攸壆路項目率先於明年首季招標。他稱，局方將持開放態度，歡迎有經驗和能力的非政府機構、物業管理公司，以個別或組合形式投標。
審批標書方面，戴稱當局計劃採取「雙信封投標模式」，即分開技術和價格來評估；技術評估方面包括計劃書建議的營運和管理模式、提供的社會服務支援等，該局會按相關機構或公司的經驗及計劃評分，同時亦再就價格評分，並不會出現價低者得。