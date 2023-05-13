簡約屋訂政策框架 設機制監察撤換營運機構

月底辦簡介會 述招標流程

房屋局5月25日下午將於政總舉辦簡介會，除簡介項目營運合約招標流程外，亦提供平台讓各機構交流及提出意見。據悉，局方已制訂項目主體營運框架，但至今仍在細化首批項目的具體營運開支，並將於簡介會聽取機構意見，惟首批4項目的總營運開支約為25億元不變。

攸壆路明年首季招標

此外，房屋局副局長戴尚誠於香港電台專訪稱，首批簡約公屋項目將按落成時間分階段就營運合約招標，元朗攸壆路項目率先於明年首季招標。他稱，局方將持開放態度，歡迎有經驗和能力的非政府機構、物業管理公司，以個別或組合形式投標。

審批標書方面，戴稱當局計劃採取「雙信封投標模式」，即分開技術和價格來評估；技術評估方面包括計劃書建議的營運和管理模式、提供的社會服務支援等，該局會按相關機構或公司的經驗及計劃評分，同時亦再就價格評分，並不會出現價低者得。