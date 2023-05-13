粉嶺大綱圖提交期限延半年 城規一致通過

翻查資料，發展局曾稱，土拓署會與相關部門跟進環保署長要求，並向城規會交代；「不論城規程序進展如何」，政府會於高球場涉及發展部分的32公頃土地短期租約屆滿後，於9月1日收回土地。該局昨補充，政府收回有關土地，須完成並依據法定規劃程序行事。

高球總會：收地與體育政策背馳

此外，香港高爾夫球總會行政總裁賴以尊昨接受香港電台《千禧年代》訪問稱，對比其他鄰近地區，香港的高球設施少，本港的高球活動主要在私人場地訓練，認為收地與體育政策發展背道而馳。

賴以尊表示，目前粉嶺高球場每年約有40萬至50萬人次使用，其中四成屬非會員。他認為，收地對非會員的影響較大，亦影響高球運動普及化及精英運動員訓練，而本地有70%高球比賽都在粉嶺高球場進行，認為收地對體育政策發展有深遠影響。