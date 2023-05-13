粉嶺大綱圖提交期限延半年 城規一致通過

【明報專訊】粉嶺高球場建公屋計劃的環評報告於周四獲環保署長「有條件批准」，條件包括負責項目的土拓署須檢視及修改擬建房屋發展的詳細佈局設計，以盡量保育約0.4公頃林地。城規會昨日開會討論有關分區大綱草圖，其中規劃署稱環評報告於周四才獲批，因「做唔切」需時安排公聽會處理公眾意見以讓城規會有充足時間聆聽及審議程序，建議將「粉嶺/上水擴展區分區大綱草圖」提交行政會議的限期延長6個月至今年11月30日。建議獲在場城規會委員在「零疑問」及「一致同意」下獲得通過。
翻查資料，發展局曾稱，土拓署會與相關部門跟進環保署長要求，並向城規會交代；「不論城規程序進展如何」，政府會於高球場涉及發展部分的32公頃土地短期租約屆滿後，於9月1日收回土地。該局昨補充，政府收回有關土地，須完成並依據法定規劃程序行事。
高球總會：收地與體育政策背馳
此外，香港高爾夫球總會行政總裁賴以尊昨接受香港電台《千禧年代》訪問稱，對比其他鄰近地區，香港的高球設施少，本港的高球活動主要在私人場地訓練，認為收地與體育政策發展背道而馳。
賴以尊表示，目前粉嶺高球場每年約有40萬至50萬人次使用，其中四成屬非會員。他認為，收地對非會員的影響較大，亦影響高球運動普及化及精英運動員訓練，而本地有70%高球比賽都在粉嶺高球場進行，認為收地對體育政策發展有深遠影響。