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土拓：將軍澳填海或影響需保育珊瑚 工程簡介稱「海洋生境永久和暫時喪失」

【明報專訊】發展局年初公布將軍澳137區初步發展大綱圖及將軍澳132區（將軍澳跨灣大橋旁水域）對出海域造地建議。土拓署昨根據環評法定程序（見表）向環保署提交「將軍澳第137區及相關填海用地的發展」的工程項目簡介，稱132區填海將導致「海洋生境永久和暫時喪失」，當中指出水域記錄到數種具保育重要性的珊瑚物種，包括鋸齒刺星珊瑚（Cyphastrea serailia）、正菊珊瑚（Favia favus）和斯氏角孔珊瑚（Goniopora stutchburyi），可能會受影響。有學者指出，填海或令沉積物揚起，影響珊瑚的光合作用。

暫定下季做環評 2025動工

根據簡介文件，當局暫定於今年第三季由顧問公司展開環評，並期望於2025年展開工程，讓首批居民於2030年遷入將軍澳137區（即近將軍澳工業邨位置）。文件指出，在海洋生態方面，於兩項目分別進行的土地平整工程、建造防波堤及疏浚工程等，將導致海洋生境永久和暫時喪失，包括潮間帶、潮下帶和底棲生境；潛在的削坡則可能導致陸地棲息地和有關植物群的永久和暫時喪失。

接收珊瑚地點或同受影響

當局明確指出，在將軍澳132區對出造地的天然海岸線中，有記錄數種具保育重要性的珊瑚物種，包括鋸齒刺星珊瑚、正菊珊瑚和斯氏角孔珊瑚，可能會直接受到影響。同時，為轉移珊瑚而設的接收地點，位於工程項目西南面，也可能直接受到影響。

該局又預計，填海及疏浚工程將對周圍沿岸海洋生態造成潛在間接影響，以及導致填海區附近的水質變差。若需建造岩洞，其間可能會出現地下水下降或地表沉降，如水道降水的潛在風險，並將提出適當的緩解措施，以盡量減少任何潛在的海洋生態影響。

兩岸屋苑損景觀 需緩解措施

此外，文件亦稱擬議的兩個填海工程將永久改變將軍澳的「海灣景觀」及部分「沿岸高地及山坡景觀」，當中將軍澳南及維景灣畔、日出康城、柴灣杏花邨及鯉魚門安聯村的居民等，將受到影響，應採取緩解措施；而第137區的發展項目亦會對小西灣的藍灣半島和富景花園的居民等，造成視覺干擾和遮擋。當局稱，將會在環境影響評估研究中全面評估。

專家：揚沉積物礙珊瑚光合

香港海洋教育協會總監張瑪珊指出，本港東面水域如西貢區一向有較多珊瑚，上述提及的3種珊瑚全屬石珊瑚，均受到保護。她稱，由於珊瑚依靠光合作用獲得能量，填海有可能令沉積物揚起，減低水底能見度，從而影響光合作用的效果。而且根據文件，轉移珊瑚的接收地點，亦可能受沉積物影響，建議當局以「水底布簾」圍住工程，以免沉積物揚起；同時慎選搬珊瑚的地點。

相關字詞﹕填海 將軍澳132區 將軍澳137區

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