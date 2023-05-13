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港府：卑劣恫嚇下流行為 兩律師會譴責干預司法獨立

【明報專訊】外交部駐港特派員公署昨發聲明，強烈譴責和堅決反對CECC報告「叫囂對香港國安法法官實施無理制裁」，又稱未曾聽聞哪個國家可公然制裁及懲罰法官，質疑「美國無良政客」公然踐踏法律公義。特區政府則發聲明斥報告向法官惡意施壓、破壞法治，又批評美方多次攻擊港府，「只反映其小人之心、下流行為」。大律師公會及律師會亦分別發稿，譴責任何人干預司法機構獨立運作。

司法機構：侵犯法治不能接受

司法機構回應查詢稱，強烈譴責任何人向司法人員施以不當壓力，包括建議制裁，形容這是對法治、司法獨立及法官「公然和直接的侵犯，絕對不能接受」。

外交公署：未聞哪國公然懲法官

外交部駐港特派員公署的聲明批評CECC在報告肆意抹黑《港區國安法》和香港司法制度，重申國安法令「法治正義得到伸張」，保障巿民權利和自由，而法官依法秉公獨立辦案，「盡忠職守，天經地義」，強調任何施壓制裁的威脅，都不能動搖中央維護香港繁榮穩定的決心，只會敲響「反中亂港分子的末日喪鐘」。

特區政府亦批評CECC對法官「作出惡意詆毁和卑劣恫嚇」，點名威脅制裁法官，「卑劣無恥地蓄意對香港特區惡意施加壓力」，質疑是企圖干預特區司法，違反國際法和國際關係的原則。

大律師公會昨晚亦發稿稱，對任何人嘗試干預司法機構獨立運作「予以嚴肅的譴責及深表遺憾」，認為任何珍惜法治的人都不會支持以制裁影響司法人員的獨立。聲明又強調法官的獨立及誠信「毋庸置疑」，其委任和執行職務不受任何政治考慮干預，此獨立的司法權力亦是法治至關重要的基石。律師會則斥任何企圖透過制裁向法官施壓的行為「都是對法治以及司法誠信的侮辱」，呼籲各界尊重法治，停止對香港司法制度的無根據指控。

相關字詞﹕香港律師會 香港大律師公會 特區政府 司法機構 外交部駐港特派員公署 制裁 美國國會及行政當局中國委員會（CECC）

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