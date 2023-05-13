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美國會委會促華府制裁29國安法官 外交公署譴責政治恐嚇 公然踐踏法律

【明報專訊】美國國會轄下國會及行政當局中國委員會（CECC）發表報告，稱《港區國安法》猶如一套現有司法制度外的「平行制度」，點名終審法院首席法官張舉能等29名曾處理國安相關案件的香港法官及司法人員，批評指定法官審理國安案件等於有份削弱人權及程序公義，促請華府考慮制裁，CECC主席更於聽證會建議制裁區院法官胡雅文和郭偉健，是CECC首次要求制裁香港法官。外交部駐港特派員公署及港府分別發聲明譴責報告政治恐嚇、恫嚇香港法官，公然踐踏法律；兩律師會譴責干預司法獨立。

稱國安法如平行制度 指定法官剝權利

CECC報告批評，港區國安法削弱司法程序上的權利，當中「不可或缺」的部分是指定法官制度，其任命標準、任期欠透明度，有損司法獨立。報告亦循公開報道整理29名指定法官名單，包括張舉能等5名終審法院法官（見表），批評他們確立及擴闊國安法條文，剝奪司法程序上權利，懲治和平行使基本權利的人。

報告續列出多宗港區國安案件，包括唐英傑案、馬俊文案、黎智英案及立場新聞案，質疑聆訊中漠視無罪推定、陪審團審訊等基本司法權利，亦侵害言論自由、新聞自由、結社自由等權利。CECC總結香港特區及中央政府在不受制約下控制司法，利用國安法作為政治打壓的工具，促請華府續為本港在囚的「政治犯」發聲，並運用政策應對中國顛覆普世價值的行為。

主席批胡雅文郭偉健 提呂世瑜羊村案

CECC主席史密斯（Chris Smith）另於聽證會點名建議制裁法官胡雅文、郭偉健，稱胡雅文判行使言論自由的理大生呂世瑜入獄5年，批評她破壞法治，只聽命於中共；郭偉健則在羊村案判5名言語治療師囚19個月，「令人震驚」。

港府斥任建峰撐制裁 任：只談檢控官

黎智英的兒子黎崇恩和前法政匯思召集人任建峰亦有於聽證會發言，港府發聲明「譴責黎崇恩再次乞求外國政治力量，企圖促使被告人逃避應有的司法審判」，而任建峰身為高院律師，詆譭所屬法院甚至支持制裁，「令人髮指」。任建峰在Twitter澄清，其發言主要針對制裁檢控官，但相信對政府而言無分別，「當他們想譴責你時自然會找到借口」。

翻查資料，去年5月曾有7名美國國會議員致函美國總統拜登促請制裁指定法官。CECC另自2022年兩度呼籲制裁國安相關案件的檢控人員，至今尚未有律政司檢控人員被美方制裁，是次則是首次建議制裁司法人員。

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相關字詞﹕法官胡雅文 法官郭偉健 指定法官 港區國安法 美國國會及行政當局中國委員會（CECC）

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