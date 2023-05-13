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港聞

港聞二

【Emily】告別尊子 日月一格40年 他她感謝說從前

【明報專訊】尊子嘅漫畫喺《明報》出埋今日就要同大家告別，好多fans都覺得可惜。尊子多年來幫過唔少團體同人畫漫畫，連日嚟唔少人將尊子幫佢哋畫嘅作品放上網，留言感謝。有fans就翻叮尊子今年1月喺見山書店嘅講座，當時尊子話，有人睇佢嘅作品，唔止係欣賞，而係一種connection（聯繫）。尊子當時仲話，社會嘅風氣全靠每一個人stand firm（企硬）去凝聚出嚟，無咗大家支撐，好多嘢會一夜之間冧低。

傳媒人譚蕙芸就分享咗2017年邀請尊子出席中大講座嘅點滴，話事前有人擔心「尊子對着公眾演說，好像不太擅長」。當日尊子講述古今中外政治漫畫嘅創作內容同背景，譚蕙芸話演說「淡淡然」，但內容精彩，引述有教授話「尊子的價值，就係佢係iconic（標誌性），很多人很懂得說話，但內容空泛；但尊子唔識講嘢唔緊要㗎，佢喺度就得㗎啦」。

社民連吳文遠就話，以往政團可以喺維園擺年宵檔，社民連會搵尊子幫手畫漫畫，製成攤檔布景板，話尊子交出嚟嘅作品通常搞笑抵死，畀大眾喺新年出啖氣開心吓。

前教協總幹事馮家強亦上載尊子多年前為佢畫嘅肖像，圖中嘅馮家強幾肥，佢講笑話「我會虛心地接納不同的意見，不過對不實言論或與事實不符的事（例如諷刺我肥），我必須予以澄清」。

前議員邵家臻上載一張2019年大合照，當年參加佔中嘅人喺判刑前聚會，尊子為各被告送上漫畫，邵話對作品珍而重之，感謝尊子。

梁振英批「唯尊子獨尊」

不過，唔係人人都欣賞尊子嘅漫畫。全國政協副主席梁振英（CY）噚日就話，《明報》嘅尊子漫畫特色係唔基於事實，批評係「唯尊子獨尊」。佢舉例話前日嘅尊子漫畫描繪有導遊帶住旅行團，話多行6個鐘就可以食快餐，CY話唔相信香港有旅行團會咁做。

全國政協前委員劉夢熊就上載一張圖片，附文「評尊子漫畫被停刊」，圖片上有文字：「如果尖銳的批評完全消失，溫和的批評將會變得刺耳……如果只允許一種聲音存在，那麼，唯一存在的那個聲音就是謊言。」

編按：Emily版尊子漫畫及世紀版乜議員漫畫明日起停刊，《明報》多謝尊子40年來與我們一起見證時代的變遷。編輯部

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